KAKO JE NOVAK UOPŠTE IGRAO?! Kada vidite Đokovićevo stopalo - ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Jezive fotke bolne povrede! (FOTO)
Novak Đoković stigao je do polufinala Australijan opena na nesvakidašnji način.
Bio je u velikim problemima Novak, Lorenco Museti je vodio sa 2:0 u setovima, a Đokovića su mučili žuljevi na stopalu, ali se onda Italijan povredio i u trećem setu predao je meč srpskom teniseru.
Koliko raduje plasman Đokovića u polufinale, toliko brinu i jezive slike Novakovog stopala tokom medicinskog tajm-auta koji je tražio.
Đoković je bio u velikim bolovima koji su bili vidni svima, a kada vidite fotografije njegovog stopala - jasno vam je kroz šta je sve prošao i definitivno će vam se zavrteti u glavi.
Ako ne verujete - pogledajte i uverite se i sami...
U polufinalu će se Novak Đoković sastati sa boljim iz duela Janik Siner - Ben Šelton koji je na programu u sredu od devet časova.
