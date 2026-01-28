Slušaj vest

Novak Đoković stigao je do polufinala Australijan opena na nesvakidašnji način.

Bio je u velikim problemima Novak, Lorenco Museti je vodio sa 2:0 u setovima, a Đokovića su mučili žuljevi na stopalu, ali se onda Italijan povredio i u trećem setu predao je meč srpskom teniseru.

Koliko raduje plasman Đokovića u polufinale, toliko brinu i jezive slike Novakovog stopala tokom medicinskog tajm-auta koji je tražio.

Đoković je bio u velikim bolovima koji su bili vidni svima, a kada vidite fotografije njegovog stopala - jasno vam je kroz šta je sve prošao i definitivno će vam se zavrteti u glavi.

Ako ne verujete - pogledajte i uverite se i sami...

Problemi sa žuljevima na stopalu Novaka Đokovića na meču protiv Musetija Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Printscreen

U polufinalu će se Novak Đoković sastati sa boljim iz duela Janik Siner - Ben Šelton koji je na programu u sredu od devet časova.

