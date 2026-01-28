NOVAKA ČEKA PAKAO U POLUFINALU AUSTRALIJAN OPENA! Siner pregazio Amerikanca i zakazao spektakl sa Srbinom!
Italijanski teniser Janik Siner izborio je plasman u polufinale Australijan opena, pošto je u četvrtfinalu rutinski savladao Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:4).
Siner će u polufinalu odmeriti snage sa Novakom Đokovićem, koji je ranije danas uz dosta sreće prošao dalje. Naime, njemu je Italijan Lorenco Museti zbog povrede predao meč pri vođstvu od 2:0 u setovima.
Moraće Novak u polufinalu da prikaže svoj najbolji tenis ukoliko želi parira Italijanu, koji je danas pokazao da se nalazi u izuzetnoj formi. Održao je čas tenisa Amerikancu i pokazao da je i ove sezone glavni favorit za titulu u Melburnu.
Šelton je samo u uvodnim gemovima prvog seta pravio probleme Janiku. Imao je brejk prednosti na startu, ali nije iskoristio svoju šansu i to mu se ubrzo obilo o glavu. Kako je meč odmicao Siner je igrao sve bolje i bolje, pa Šelton jednostavno nije imao šta da traži na terenu. U četvrtom gemu Siner mu je oduzeo servis i rutinski sačuvao prednost do kraja seta. Šetao je Amerikanca po terenu, bez problema osvajao svoje servis gemove i zasluženo stigao do prednosti 1:0 (6:3).
I u drugom setu Siner prvi stiže do brejka. U trećem gemu oduzeo je servis Amerikancu i poveo sa 2:1. Mogao je Šelton već u narednom da se revanšira Italijanu, pošto je imao čak tri prilike za brejk, ali nije uspeo nijednu da iskosristi, pa Janik posle velike borbe stiže do 3:1. Do kraja seta Siner je uspeo da sačuva prednost i tako stigne do nedostižnih 2:0 (6:4).
Svoj najbolji tenis Šelton je prikazao u trećem setu, ali ni to nije bilo dovoljno da ugrozi Italijana. Držao se sjajno sve do devetog gema, kada je napravio nekoliko grešaka koje su ga skupo koštale. Potpuno neočekivano Siner je došao do tri vezane šanse za brejk i nije propustio priliku. Oduzeo je servis rivalu i rutinski završio posao.
Za finale će se boriti protiv velikog rivala Novaka Đokovića. Biće to njihov peti okršaj na Grend slem turnirima.
"Ovo su momenti zbog kojih treniraš i ustaješ ujutru, nadam se da ću igrati dobar meč, radujem se tome, ako hoću da pobedim moram da igram najbolje. Nekada nije rezultat bitan nego da napreduješ, srećni smo što imamo Novaka ovde, igra neverovatan tenis za svoje godine. Igramo za vas, ali i za nas. Nadam se da će biti sjajna borba, pa ćemo videti ko će pobediti", poručio je Siner.
KRAJ! Siner je u polufinalu Australijan opena
Italijan završio posao i zakazao duel sa Đokovićem.
Brejk! Siner na korak od polufinala!
Ugasio se u ovom gemu Ben Šelton. Siner posle duple greške rivala stiže do brejka i sada ga samo jedan gem deli od polufinala i okršaja sa Novakom Đokovićem.
Šelton vodi 4:3
Najbolji tenis na ovom meču trenutno igra Ben Šelton. Sjajno servira, pravi malo grešaka i zasluženo vodi sa 4:3. Sada je pritisak na strani Italijana.
Novo izjednačenje - 3:3
Siguran gem Janika Sinera za novo izjednačenje. Čeka nas uzbudljiva završnica trećeg seta.
Siner propušta prilike za brejk!
Nema nameru da se preda borbeni Ben Šelton. Imao je Janik Siner dve vezane prilike za brejk, ali Šelton je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije i osvoji ovaj gem. Amerikanac ponovo ima prednost - 3:2.
Bez brejka 2:2
I Šelton i Janik bez većih problema osvajaju svoje servis gemove - Italijan bez izgubljenog poena, pa imamo novo izjednačenje. Šelton je značajno podigao nivo igre, očekuje nas velika borba u trećem setu.
Izjednačenje 1:1
Pretio je Šelton i u ovom gemu, ali Italijan zahvaljujući servisu stiže do izjendačenja. Petim asom na meču zvaršio posao Janik za 1:1.
Šelton ne odustaje!
Siguran gem Amerikanca. Odlično je servirao i zasluženo stigao do prednosti na startu trećeg seta 1:0.
Siner osvaja i drugi set - 6:4
Uspeo je Šelton zahvaljujući sjajnim servisima da smanji na 4:5, ali u narednom gemu Italijan uspeva da završi posao u drugom setu
Siner na korak od osvajanja drugog seta!
Jedan gem deli Italijana od prednosti od 2:0 u setovima. Sa novim loptama osvaja svoj servis gem i stiže do prednosti od 5:3.
Ne predaje se Amerikanac
Šelton razornim servisom od 220 km/h završava posao u ovom gemu i smanjuje zastatak na 3:4. Ipak, Siner i dalje ima brejk prednosti.
Siner čuva prednost
Siguran gem Italijana koji sada vodi sa 4:2. Šelton će morati da napravi čudo ukoliko želi da ostane u ovom setu.
Siguran gem Šeltona
Šelton osvaja servis gem bez izgubljenog poena i smanjuje zaostatak na 2:3. Prvi put na ovom meču sa "nulom" osvaja gem Ben Šelton.
Siner spasao tri brejk lopte!
Propušta svoje šanse Amerikanac Ben Šelton. Stao je servis Italijana, imao je Šelton tri prilike za brejk, ali nije uspeo nijednu da iskoristi. Siner se izvukao iz neugodne situacije i sada vodi sa 3:1.
Brejk! Siner vodi 2:1
Fantastično igra Italijan na ovom meču. U uvodnoj fazi drugog seta oduzeo je servis neugodnom Amerikancu i poveo sa 2:1.
Izjednačenje 1:1
Pretio je Šelton u ovom gemu, ali nije uspeo da stigne do prilike za brejk. Siner posle velike borbe stiže do izjednačenja.
Odličan start Šeltona 1:0
Zapretio je Siner na startu drugog seta, poveo sa 0:30, ali Šelton osvaja naredna četiri poena i stiže do prve prednosti na meču.
Siner osvaja prvi set!
Italijan dobija prvi set rezultatom 6:3. Samo u uvodnim gemovima Amerikanac je uspeo da pruži dostojan otpor aktuelnom šampionu, u nastavku seta viđena je totalna dominacija Italijana. Šetao je nesrećnog Šeltona po terenu, sjajno riternirao, kontrolisao ritam, rutinski osvajao svoje servis gemove i na kraju zasluženo stigao do prednosti. Perfektan prvi set odigrao je Janik. Čak 85 odsto realizacije imao je na prvi servis i samo pet poena tokom prvog seta izgubio je na svoj servis Siner.
Siner gazi!
Bez izgubljenog poena osvaja gem Janik Siner za 5:2. Sada ga samo jedan deli od osvajanja prvog seta!
Gem za Šeltona 4:2
Uz dosta muke Amerikanac osvaja gem i smanjuje prednost Sinera na 4:2. Imao je Janik čak četiri brejk šanse u ovom gemu, ali Amerikanac je uspeo da se izvuče iz neugodne situacije.
Siner potvrdio brejk 4:1
Izuzetan gem Janika Sinera. Bez izgubljenog poena osvojio je servis gem i potvrdio brejk!
Brejk! Siner vodi 3:1
Iskoristio je Janik Siner četvrtu brejk šansu na servis protivnika i poveo sa 3:1 u prvom setu! Neverovatna borba na terenu, gemovi prosečno traju čak sedam minuta!
Siner ponovo vodi 2:1
Još jedan uzbudljiv gem na servis Italijana. Nije Šelton uspeo da stigne do prilike za brejk, ali je ozbiljno namučio rivala i u ovom gemu.
Bomba Šeltona i izjednačenje 1:1
Šelton je u ovom gemu oborio rekord ovogodišnjeg Australijan opena, pošto je jedan servis ispalio brzinom od 232 km/h. Došao je tako na 40:15, ali je Italijan uspeo da se vrati u gem. Ipak, nakon velike borbe i četiri izjednačenja Šelton stiže do izjednačenja
Šelton propustio priliku za brejk
Uz dosta muke Siner dolazi do prednosti od 1:0 u prvom setu. Napao je Šelton servis rivala od samog starta, stigao i do prve brejk prilike, ali nije uspeo da je iskoristi. Italijan se izvukao iz neugodne situacije i poveo na startu prvog seta.
Siner prvi servira
Teniseri su izašli na teren, nakon kratkog zagrevanja počinje meč - Siner će prvi servirati.
Novak čeka protivnika
Pobednik ovog susreta u borbi za veliko finale odmeriće snage sa Novakom Đokovićem, koji je danas prošao u polufinale pošto mu je Italijan Lorenco Museti predao meč pri vođstvu od 2:0 u setovima.