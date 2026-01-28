Italijanski teniser Janik Siner izborio je plasman u polufinale Australijan opena, pošto je u četvrtfinalu rutinski savladao Amerikanca Bena Šeltona rezultatom 3:0 u setovima (6:3, 6:4, 6:4).

Siner će u polufinalu odmeriti snage sa Novakom Đokovićem, koji je ranije danas uz dosta sreće prošao dalje. Naime, njemu je Italijan Lorenco Museti zbog povrede predao meč pri vođstvu od 2:0 u setovima.

Moraće Novak u polufinalu da prikaže svoj najbolji tenis ukoliko želi parira Italijanu, koji je danas pokazao da se nalazi u izuzetnoj formi. Održao je čas tenisa Amerikancu i pokazao da je i ove sezone glavni favorit za titulu u Melburnu.

Šelton je samo u uvodnim gemovima prvog seta pravio probleme Janiku. Imao je brejk prednosti na startu, ali nije iskoristio svoju šansu i to mu se ubrzo obilo o glavu. Kako je meč odmicao Siner je igrao sve bolje i bolje, pa Šelton jednostavno nije imao šta da traži na terenu. U četvrtom gemu Siner mu je oduzeo servis i rutinski sačuvao prednost do kraja seta. Šetao je Amerikanca po terenu, bez problema osvajao svoje servis gemove i zasluženo stigao do prednosti 1:0 (6:3).

I u drugom setu Siner prvi stiže do brejka. U trećem gemu oduzeo je servis Amerikancu i poveo sa 2:1. Mogao je Šelton već u narednom da se revanšira Italijanu, pošto je imao čak tri prilike za brejk, ali nije uspeo nijednu da iskosristi, pa Janik posle velike borbe stiže do 3:1. Do kraja seta Siner je uspeo da sačuva prednost i tako stigne do nedostižnih 2:0 (6:4).

Svoj najbolji tenis Šelton je prikazao u trećem setu, ali ni to nije bilo dovoljno da ugrozi Italijana. Držao se sjajno sve do devetog gema, kada je napravio nekoliko grešaka koje su ga skupo koštale. Potpuno neočekivano Siner je došao do tri vezane šanse za brejk i nije propustio priliku. Oduzeo je servis rivalu i rutinski završio posao.

Za finale će se boriti protiv velikog rivala Novaka Đokovića. Biće to njihov peti okršaj na Grend slem turnirima.