Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, na bizaran način stigao je do polufinala Australijan opena.

Đoković je bio na ivici ambisa i eliminacije, gubio je sa 2:0 u setovima od Lorenca Musetija, ali se Italijan povredio početkom trećeg seta i predao je meč Novaku.

Novak Đoković i Lorenco Museti Foto: Izhar KHAN / AFP / Profimedia

Srbin je po završetku susreta, u razgovoru sa Barbarom Šet, otvorio dušu i istakao da nije trebalo da prođe u polufinale, a njegove reči definitivno odjekuju Melburnom.

- Video sam da se muči, nisam znao šta je. Napravio sam brejk na startu trećeg seta, tek u tom poenu sam video da je odigrao dobar forhend i da je stao, nije ni probao da stigne lopticu. Tražio je medicinski tajm-aut - počeo je priču Đoković, pa dodao:

- Video sam da rizikuje previše sa udarcima, jer ne može da se kreće. Baš nije imao sreće. Rekao sam i na terenu da je bio mnogo bolji igrač i da je trebalo da dobije ovaj meč. Mislim da bi ga dobio da je ostao zdrav. Imao sam mnogo sreće. Nadam se da ću odigrati bolje za dva dana.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Barbara Šet je zatim konstatovala da je Đoković dva meča dobio sa malo provedenog vremena na terenu i da to može da mu znači u njegovim godinama, na šta je Novak odgovorio sledeće:

- Da, zavisi kako gledaš na to. Iz ugla potrošnje energije naravno, ali u isto vreme sam izgubio ritam isrkeno. Video sam to na terenu. Moraću da treniram više i da se spremim za sledeći meč - zaključio je Đoković.

U polufinalu će Novak igrati protiv boljeg iz duela Janik Siner - Ben Šelton koji je na programu u sredu od devet časova.

 BONUS VIDEO:

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport