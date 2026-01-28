Slušaj vest

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, na bizaran način stigao je do polufinala Australijan opena.

Srbin je po završetku susreta, u razgovoru sa Barbarom Šet, otvorio dušu i istakao da nije trebalo da prođe u polufinale, a njegove reči definitivno odjekuju Melburnom.

- Video sam da se muči, nisam znao šta je. Napravio sam brejk na startu trećeg seta, tek u tom poenu sam video da je odigrao dobar forhend i da je stao, nije ni probao da stigne lopticu. Tražio je medicinski tajm-aut - počeo je priču Đoković, pa dodao:

- Video sam da rizikuje previše sa udarcima, jer ne može da se kreće. Baš nije imao sreće. Rekao sam i na terenu da je bio mnogo bolji igrač i da je trebalo da dobije ovaj meč. Mislim da bi ga dobio da je ostao zdrav. Imao sam mnogo sreće. Nadam se da ću odigrati bolje za dva dana.

Barbara Šet je zatim konstatovala da je Đoković dva meča dobio sa malo provedenog vremena na terenu i da to može da mu znači u njegovim godinama, na šta je Novak odgovorio sledeće:

- Da, zavisi kako gledaš na to. Iz ugla potrošnje energije naravno, ali u isto vreme sam izgubio ritam isrkeno. Video sam to na terenu. Moraću da treniram više i da se spremim za sledeći meč - zaključio je Đoković.

U polufinalu će Novak igrati protiv boljeg iz duela Janik Siner - Ben Šelton koji je na programu u sredu od devet časova.

