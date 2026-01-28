Novak je postao rekorder po broju trijumfa na Otvorenom prvenstvu Australije.
ĐOKOVIĆ NASTAVALJA DA POMERA GRANICE: Pao je još jedan rekord Rodžera Federera!
Uz dosta sreće najbolji srpski teniser Novak Đoković izborio je plasman u polufinale Australijan opena i tako ispisao nove stranice istorije.
Italijan Lorenco Museti predao je meč srpskom teniseru pri prednosti od 2:0 u setovima, što se naravno računa kao trijumf Đokovića.
Novak je tako stigao do 103. pobede na popularnom Ozi openu i pretekao Rodžera Federera koji je ostao na 102.
Federer sada samo na Vimbldonu ima više trijumfa od Srbina (105), ali Novak bi i tamo mogao da ga nadmaši već ove godine, pošto ima samo tri pobede manje od Švajcarca.
