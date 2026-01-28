Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Za one ljubitelje tenisa kojima je buđenje u 5 ujutru palo teško da bi gledali meč Đoković – Museti najbolje je poručiti: dobro je što niste!

Ovo kažemo jer bi im se činilo da u prva dva seta doživljavaju noćnu moru – a tek koji minut kasnije Musetijevu predaju kao – pozitivni šok dostojan srčanog udara.

Nadigrao je u svakom segmentu igre peti nosilac turnira desetostrukog šampiona, da bi mu nepovratno stradao butni mišić pri jednom skoro beznačajnom istrčavanju – i sve ostalo je istorija, ili za objektivne pratioce sporta – tragedija. Kao da je Italijan nije imao dovoljno ovog januara u Melburnu, gde su mu oba glavna trenera već nedelju dana u domovini usled porodičnih problema – a skoro dobijeni meč protiv večitog favorita za osvajanje ovog turnira izgubljen kroz splet skoro neverovatnih okolnosti, dugo neviđenih na teniskim turnirima na ovom nivou.

Sećanja nas vraćaju na Ju Es Open 2014. kada je Novaku meč u prvom setu predao Jirži Veseli, zatim i Miša Južni a onda i redovno baksuzni Džo-Vilfrid Conga pre nego što ga je “ničim izazvan” pobedio Sten Vavrinka u finalu – a još specifičnije prvi meč koji su 2021. odigrali na Vimbldonu današnji protivnici u ovom super-čudnom četvrtfinalu. Tada je mladi Museti iznenadio Novaka, poveo sa 2:0 u setovima kao i danas – da bi se onda Novak “otresao” ispred ogledala, izašao i jedva dopustio Musetiju 3 gema u naredna 2 seta – da bi se Italijan povukao iz meča pri vođstvu Novaka od 4:0 u petom setu.

Davno je u teniskoj hronologiji Đoković igrao meč u pet setova na Grend Slemu, i to u osmini finala Rolan Garosa protiv Fransiska Serundola 2024. godine – posle kojeg je četvrtfinale bez borbe predao Kasperu Rudu. U ovakvom raspoloženju i sa ovakvom igrom, teško je da bi i u ovom meču ponovio takav kam-bek ishod – pa se može reći da ga je sreća višestruko “pogledala” u povredi i predaji Musetija. Osim na samom početku meča – kada je prikazao agresivnu, agilnu i preciznu igru očekivanu i potrebnu da bi se u njemu pobedilo – i na samom kraju, posle povrede Musetija – Novak ni rezultatski ni igrački nije bio na nivou svog rastrčanog, lucidnog i svesposobnog suparnika, koji je za sve što je Novak bacio ka njemu imao rešenje koje ga je dovodilo ili u prednost u razmenama – ili u viner. Đokovićeve slabosti su se uvećavale od promašaja iz bekhend paralela, prenesenih kasnije i na forhend – do sve lošijeg procenta prvog servisa i ponovo kapitalnih problema u izvođenju smečeva. Nemogućnost da pronađe takmičarski tonus i tzv. “plamen u stomaku” za intenzivniju borbu, Đoković se naizgled skoro prepustio toku događaja – preskočivši i strateški praktičan odlazak sa terena posle 2. seta (umesto kojeg su se sređivali žuljevi na klupi).

Krajem poslednjeg gema drugog seta – Đoković je učinio redak gest fer-pleja (po čemu je inače poznat) – preinačivši odluku sudije da mu se dodeli poen posle Musetijevog pasing-šota na mreži u aut, u momentu koji je bio izuzetno važan za ishod tog dela igre. Ako je “Bog tenisa” odlučio da ga “nagradi” ovakvim konačnim ishodom meča i rekordnom 103. pobedom na Australijan Openu zbog tog poteza – to bi bilo najbolje objašnjenje za sve što se desilo posle isteka drugog sata ovog čudnog meča na Rod Lejver Areni danas.

U svakom slučaju, ovakvi “darovi” se ne dešavaju slučajno – već služe i kao upozorenje šta treba učiniti nadalje da bi se sportske šanse koje se ukažu njihovim primaocima opravdale.

Ko god bio protivnik Novaka Đokovića u “srećnom trinaestom” polufinalu u Melburnu – Šelton ili još važnije Siner – Novak će morati da se izdigne iz krajnje neočekivanog ponora u koji je sebe uterao igrom i stavom ispod nivoa za ovu veličanstvenu priliku i izazov i vrati se posvećeniji, jači, brži i spremniji da opravda ono što je teniska istorija za njega skoro u potpunosti odredila…

