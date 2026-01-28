Slušaj vest

Neverovatna scena viđena je u završnici drugog seta na meču između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija.

Pri rezultatu 1:0 u setovima i 5:3 u korist Italijana u drugom setu, Novak je napravio jedan gest za divljenje.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Odigrao je sjajno na mreži, Museti je stigao lopticu, udario je i ona je završila u autu, pa je poen dodeljen Novaku. Međutim, usledio je neverovatan potez Srbina. Naime, Đoković je priznao da je ramom reketa dodirnuo lopticu pre nego što je završila van terena i da poen pripada protivniku.

Sudija je nakon toga promenio odluku, dodelio poen Italijanu, a Novak je za sportski gest dobio gromoglasne ovacije publike u Melburnu.

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport

 Podsetimo, Novak je izborio plasman u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Museti predao meč pri prednosti od 2:0 u setovima.

Ne propustiteTenisKAKO JE NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO DO POLUFINALA AUSTRALIJAN OPENA?! Analiza pobede srpskog tenisera protiv Lorenca Musetija: Ako niste gledali - DOBRO JE!
profimedia-1069916054.jpg
Tenis"VIDEO SAM DA SE MUČI, NISAM ZNAO ŠTA JE..." Novak Đoković otvorio dušu posle bizarne pobede - njegove reči odjekuju Melburnom: "Nije trebalo..."
Lorenco Museti i Novak Đoković.jpeg
TenisKAKO JE NOVAK UOPŠTE IGRAO?! Kada vidite Đokovićevo stopalo - ZAVRTEĆE VAM SE U GLAVI! Jezive fotke bolne povrede! (FOTO)
Novak Đoković na meču protiv Musetija
TenisNOVAK U POTPUNOM ŠOKU - NIJE NI SLUTIO DA ĆE SE OVO DOGODITI: Pogledajte momenat kada je Italijan odlučio da odustane! (VIDEO)
Lorenco Muzeti

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport