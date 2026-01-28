NESVAKIDAŠNJI POTEZ ĐOKOVIĆA - OVO NIKO DRUGI NE BI URADIO! Srbin osvojio poen, pa ga dodelio protivniku - svi su ostali u neverici!
Neverovatna scena viđena je u završnici drugog seta na meču između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija.
Pri rezultatu 1:0 u setovima i 5:3 u korist Italijana u drugom setu, Novak je napravio jedan gest za divljenje.
Odigrao je sjajno na mreži, Museti je stigao lopticu, udario je i ona je završila u autu, pa je poen dodeljen Novaku. Međutim, usledio je neverovatan potez Srbina. Naime, Đoković je priznao da je ramom reketa dodirnuo lopticu pre nego što je završila van terena i da poen pripada protivniku.
Sudija je nakon toga promenio odluku, dodelio poen Italijanu, a Novak je za sportski gest dobio gromoglasne ovacije publike u Melburnu.
Podsetimo, Novak je izborio plasman u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Museti predao meč pri prednosti od 2:0 u setovima.