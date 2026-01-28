Slušaj vest

Neverovatna scena viđena je u završnici drugog seta na meču između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija.

Pri rezultatu 1:0 u setovima i 5:3 u korist Italijana u drugom setu, Novak je napravio jedan gest za divljenje.

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Odigrao je sjajno na mreži, Museti je stigao lopticu, udario je i ona je završila u autu, pa je poen dodeljen Novaku. Međutim, usledio je neverovatan potez Srbina. Naime, Đoković je priznao da je ramom reketa dodirnuo lopticu pre nego što je završila van terena i da poen pripada protivniku.

Sudija je nakon toga promenio odluku, dodelio poen Italijanu, a Novak je za sportski gest dobio gromoglasne ovacije publike u Melburnu.

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport

Podsetimo, Novak je izborio plasman u polufinale Australijan opena pošto mu je Lorenco Museti predao meč pri prednosti od 2:0 u setovima.