Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Očekivano “pokisao” i potpuno slomljen je na razgovor sa medijima izašao Lorenco Museti posle predaje u meču protiv Novaka Đokovića, objasnivši šta se zapravo dešavalo da je dovelo do ovog bolnog povlačenja:

“Početkom drugog seta sam osetio čudan bol u desnoj nozi. Tada mi nije smetalo pri igri, ali sam osećao da se bol povećava – i kada je Novak uzeo medicinski tajm-aut noga se “ohladila” i bol se značajno povećao”, kaže on.

Da li ga brine to što se povrede ponavljaju?

“Odradili smo testove pre početka sezone sa namerom da sprečimo ovakve povrede. Ništa zabrinjavajuće se nije otkrilo, i nemam reči da opišem trenutni osećaj”, iskren je Museti.

1/5 Vidi galeriju Novak Đoković i Lorenco Museti Foto: Izhar KHAN / AFP / Profimedia

Da li bi bandažiranje ove vrste povrede pomoglo?

“Bandažiranje ne bi bilo moguće jer je bol bio blizu prepona, to jest – previsoko na nozi. Osećam svoje telo i znao sam da bi – nažalost – ne bi imalo smisla da ga bandažiram. Nisam doktor, uradiću sve analize kad se vratim kući”, dodaje Italijan

Da li je ovo najteži poraz za njega u dosadašnjoj karijeri?

“Apsolutno jeste. Nikad nisam mislio da će mi se desiti da vodim 2 seta protiv Novaka, igram ovako – i onda budem primoran da se povučem…”

Da li je u pitanju ista povreda kao protiv Karlosa Alkaraza na Rolan Garosu prošle godine?

“U pitanju je ista noga, ali ne i povreda. Teško je reći sada o čemu se tačno radi, moraću još detaljnije ovo da istražim i odredimo pravi oporavak”, kaže Museti.

“Skoro celi drugi set sam igrao sa bolom, pa sam nastojao da pritiskam Novaka sa osnovne linije i ostanem u meču. Ali čim sam seo na 3 minuta i povreda se ohladila, bol se odmah povećao i kad sam igrao na forhendu – nisam mogao više da igram. Nije bilo smisla više se izlagati bolu”, zaključuje ovu tragičnu sportsku epizodu ovim rečima Museti.

BONUS VIDEO: