Italijan se povredio i nije mogao da nastavi, a Đoković je na konferenciji za medije po završetku meča otvorio dušu.

- Prvi put sam ga video u trećem gemu trećeg seta, pričao sam sa Eduardom i on mi je rekao da se već žalio. Izgleda je bilo još gore vremenom i eto, to se desilo što se desilo - počeo je priču Đoković, pa dodao da ga ne zanima da li će igrati protiv Sinera ili Šeltona:

- Jednom sam igrao protiv Bena, u polufinalu US Opena, ako on bude, biće dobar meč. Oko Janika, od njega sam izgubio 4-5 puta u nizu, igra na velikom nivou. Uz Karlosa, najbolji je na svetu. Nikada ne znate, nadam se da ću pokazati najbolju igru da imam iole šanse protiv njega.

Mučio se Novak i imao je problema sa stopalom protiv Musetija.

- Imao sam žulj koji sam morao da pogledam i tretiram. To je najveća briga, nemam većih briga oko tela. Razmišljam o telu svakog dana, ali nemam većih problema. Stvara mi problem samo kada se krećem i trčim, ali danas smo videli koliko je težak ovaj sport. Bio je u kontroli, blizu da pobedi i samo se nešto desilo... U timskom sportu, neko bi vas možda zamenio jedan set, imali bi bolje izglede da dobijete meč. Uvek morate da budete na najboljem nivou, pogotovo u ovoj fazi turnira. Svi treniramo, ovakve stvari se dešavaju, kada telo dovodite do maksimuma. Visok je rizik od povrede, to se meni desilo nekoliko puta, užasno je! Pogotovo kada igrate dobro, kao što je on, ali vam telo ne dozvoljava. Teško je to progutati, ali takav je ovo sport.

Govorio je i o svojoj igri.

- Ne želim da oduzmem ništa od Musetija i njegovih varijacija, ali mislim da nisam pokazao ni pola onoga što imam. Moram da igram bolje i tu nema sumnje. Dobro se osećam, ako igram dobro uvek imam šanse. Ovo je polufinale Grend slema, uvek je tu samopouzdanje, mora da bude tu, inače šta je poenta takmičiti se? Drago mi je da sam ponovio rezultat iz prošle godine, polufinale, znam da sada može biti samo teže. Ne mogu da predskažem rezultat, ali ću pokušati da igram najbolje što mogu.

Zatim se dotakao i rasporeda mečeva.

- Bilo je dosta priče o tome. Ovo je početak sezone. Sa jednog aspekta, igrači su imali vremena da se odmore, da nema razloga za povredu. To je mač sa dve oštrice. Kada je odmor, to je momenat da gurate što je jače možete. To dosta uzima vremena i snage, da se pripremite za sezonu. Ako gledamo sa druge strane, niste igrali dosta dugo zvanični meč, telo drugačije reaguje na treningu nego na meču. To su dva pogleda prema povredama. Nisam imao u Australiji povrede u prvoj polovini karijere, a onda skoro svake godine. U mom slučaju, mojim godinama, možda je malo različito. Osećate se sveže i motivisano, ali je telo šokirano, jer želite da uradite više i više, to može stvoriti probleme.

Govorio je i o Koko Gof i njenom lomljenju reketa.

- Video sam to što se desilo sa Koko posle meča. Tu sam sa njom, znam šta znači slomiti reket, uradio sam to nekoliko puta. Znam kako biti frustriruće, a ne možete da se negde sakrijete i da ispoljite vašu ljutnju i gnev, a da kamera ne uhvati. Živimo u vremenu kada je sve kontent, to je za veću priču. Teško je za mene da zamislim da će se to promeniti, čak mislim da će to biti više i više. Čudi me da nemamo već kamere tamo gde se tuširamo! Mora da postoji prostor, ali sve se svodi da se vidi kako pričate sa trenerom, kako dolazimo kroz koridor, kako izlazimo iz auta... Sećam se da nismo nekada imali toliko kamera, ali ta tranzicija da je toga više i više, da zaboravite na to. Nekada želite da budete svoji, a da to ne vidi javnost, ali ovo je nešto što samo trenutno možemo da prihvatimo.

Zatim se Novak iznervirao kada je dobio pitanje o tome kako bi uporedio jurenje za Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom u odnosu na to sa Janikom Sinerom i Karlosom Alkarazom.

- Mogu reći da osećam izostanak poštovanja, jer si izostavio sve između kada sam jurio Rodžera i Rafu i sada kada jurim Alkaraza i Sinera, između toga si zaboravio 15 godina dominacije. Ne osećam da nekog jurim. Rafa i Rodžer su moji rivali najveći, to je nešto što je prirodno, da imate dve nove super zvezde koje će imati još jednog i ja navijam za to jer sam ja bio taj treći. To je dobro, ali kako to utiče na mene? Ja stvaram svoju istoriju, bio sam prilično jasan da su moje namere, u smeru uspeha i trofeja, želim da dođem do bitke za trofej, pogotovo na Slemovima. Slemovi su najviše zbog čega se i dalje takmičim. Da li su njih dvojica trenutno bolji od mene, jesu. To je nivo ogroman, ali da li to znači da ću da izađem sa belom zastavom? Ne. Sve ću uraditi da ih izazovem - zaključio je Novak Đoković.

