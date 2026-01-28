Kristina Mladenović i Manuel Ginar boriće se za trofej u Melburnu i to protiv domaće kombinacije Olivija Gadecki i Džon Pirs.
MLADENOVIĆ I GINAR U FINALU AUSTRALIJAN OPENA! Kristina i Manuel stigli do borbe za titulu u mešovitom dublu
Francuski teniski par Kristina Mladenović i Manuel Ginar plasirao se danas u finale Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, u mešovitom dublu.
Fotografije Kristine Mladenović Foto: EPA/KIERAN GALVIN, Profimedia
Oni su u polufinalu savladali brazilsko-salvadorski par Luiza Stefani i Marselo Arevalo sa 6:2, 3:6, 10:7, za sat i 10 minuta.
Mladenović i Ginar u finalu igraju protiv prošlogodišnjih pobednika Australijan opena - domaće kombinacije Olivija Gadecki i Džon Pirs.
Kurir sport / Beta
