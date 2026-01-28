Slušaj vest

Odmah nakon meča dvostruki šampion Australijan opena izneo je svoje utiske.

"Veoma je teško igrati protiv Bena, ogroman servis, napreduje iz godinu u godinu, nikada ne znate posle pauze kako će neko igrati protiv vas. Hvala vam na podršci, neverovatno je igrati ovde u Australiji", rekao je Siner.

U razgovoru sa Džimom Kurijerom dotakao se i brzine Šeltonovog servisa.

"Nisam dobar u matematici (smeh). Iskreno ne znam kako vraćam servise, instinkt, servisi koje mogu da vratim su oni uz samo telo, još je izazov što je levoruk, nemamo mnogo njih u igri. Pomaže kada igram uveče jer loptica malo manje odskače."

Dotakao se kako mu je bilo igrati po danu.

"Mučio sam se, idem dan za dan. Imao sam sjajnu pobedu protiv sunarodnika, to mi je značilo za samopouzdanje, osećao sam se da se danas krećem bolje, da sam fizički jak opet, sada sam opet u polufinalu, prvi turnir sezone i znamo kakav me izazov čeka i radujem se tom meču."

Siner će u polufinalu odmeriti snage sa Novakom Đokovićem, koji je ranije danas uz dosta sreće prošao u polufinale. Podsetimo, njemu je Italijan Lorenco Museti zbog povrede predao meč pri vođstvu od 2:0 u setovima.

Siner se raduje novom okršaju sa Srbinom, petim na grend slem turnirima.

"Ovo su momenti zbog kojih treniraš i ustaješ ujutru, nadam se da ću igrati dobar meč, radujem se tome, ako hoću da pobedim moram da igram najbolje. Nekada nije rezultat bitan nego da napreduješ, srećni smo što imamo Novaka ovde, igra neverovatan tenis za svoje godine. Igramo za vas, ali i za nas. Nadam se da će biti sjajna borba, pa ćemo videti ko će pobediti."

Dotakao se činjenice da su četiri prva nosioca u polufinalu Australijan opena.

"Čini mi se da kada igraš istog dana, ideš svojim rasporedom, moraš da se zagreješ, ali pratiš rezultat. Moramo da idemo rival za rivalom, nadam se da će biti sjajna polufinala, nadam se sjajnom petku."

