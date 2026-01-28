Novakova igra nije bila na očekivanom nivou u meču ovakve važnosti , pogotovo ako se uzme u obzir rezultatska dominacija ostvarena u prethodnih 10 susreta (9:1) sa Musetijem. Medije je, prirodno, zato i interesovalo da li je u pitanju bila još neka vezana povreda ili nelagodnost koja je uticala na Novakovu igru – i kako posmatra skoro neverovatne okolnosti koje su dovele do njegovog plasmana u još jedno polufinale Melburna?

“Ne, nisam imao više problema osim otvorenog žulja. Uvek vas prate neki bolovi, a ovaj je definitivno bio manji i nije toliko uticao na moju igru. Prosto sam ispao iz ritma, izgubio sam tajming na udarcima i sve je pošlo po zlu. Imao sam stvarno dobre treninge proteklih dana, dobro sam udarao, ali to je tenis, to je sport, desi se ovakav dan – iako sam dobro otvorio meč. Kada ti se nešto ovako desi, potrebno je da te Bog pogleda, da imaš sreće – i to je bilo to. Saosećam s Lorencom, znam kako mu je, prošle godine sam na tri od četiri Slema doživeo povrede. Užasno je kada nisi u stanju da igraš, kad te telo spreči”, kaže Novak, i podvlači: