Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Novakova igra nije bila na očekivanom nivou u meču ovakve važnosti, pogotovo ako se uzme u obzir rezultatska dominacija ostvarena u prethodnih 10 susreta (9:1) sa Musetijem. Medije je, prirodno, zato i interesovalo da li je u pitanju bila još neka vezana povreda ili nelagodnost koja je uticala na Novakovu igru – i kako posmatra skoro neverovatne okolnosti koje su dovele do njegovog plasmana u još jedno polufinale Melburna?

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

“Ne, nisam imao više problema osim otvorenog žulja. Uvek vas prate neki bolovi, a ovaj je definitivno bio manji i nije toliko uticao na moju igru. Prosto sam ispao iz ritma, izgubio sam tajming na udarcima i sve je pošlo po zlu. Imao sam stvarno dobre treninge proteklih dana, dobro sam udarao, ali to je tenis, to je sport, desi se ovakav dan – iako sam dobro otvorio meč. Kada ti se nešto ovako desi, potrebno je da te Bog pogleda, da imaš sreće – i to je bilo to. Saosećam s Lorencom, znam kako mu je, prošle godine sam na tri od četiri Slema doživeo povrede. Užasno je kada nisi u stanju da igraš, kad te telo spreči”, kaže Novak, i podvlači:

“Moja igra nije bila na nivou, nema šta tu da krijem, to se i videlo. Moraću da podignem nivo za polufinale, moraće sve da bude bolje. Znam šta mi je činiti, ali videćemo hoću li uspeti u tome ili ne”, dodaje on.

Ne propustiteTenis"OSEĆAM IZOSTANAK POŠTOVANJA" Novak žestoko reagovao posle jednog pitanja! Đoković se osetio uvređenim, pa spremio brutalan odgovor: "To si zaboravio..."
Novak Đoković
TenisMUSETI POTPUNO SLOMLJEN POSLE BOLNE PREDAJE PROTIV ĐOKOVIĆA! Italijan stao pred novinare i pokušao da objasni šta se desilo: "Nisam doktor..."
Lorenco Museti
TenisNESVAKIDAŠNJI POTEZ ĐOKOVIĆA - OVO NIKO DRUGI NE BI URADIO! Srbin osvojio poen, pa ga dodelio protivniku - svi su ostali u neverici!
profimedia-1069914701.jpg
TenisKAKO JE NOVAK ĐOKOVIĆ STIGAO DO POLUFINALA AUSTRALIJAN OPENA?! Analiza pobede srpskog tenisera protiv Lorenca Musetija: Ako niste gledali - DOBRO JE!
profimedia-1069916054.jpg

 BONUS VIDEO:

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport