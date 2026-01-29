Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Legendarni sedmostruki osvajač Grend Slem trofeja Šveđanin Mats Vilander već dugo radi kao komentator Eurosporta/TNT-a, a njegove izjave često “dižu prašinu” u teniskim krugovima.

Ovoga puta je povod za to bila njegova kolumna za francuski L’Ekip, u kojoj je istakao da ga iznenađuje stav Novaka Đokovića povodom trenutno dvojice najboljih na svetu – Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.

„Iznenađuje me što tako često govori da su Siner i Alkaraz najbolji na svetu i da su toliko bolji od njega. Bilo da je to tačno ili ne, čak i ako je to ljubazno s njegove strane, ne bi trebalo da govori tako“, napisao je Vilander. „Verovatno pokušava da skine pritisak sa sebe i da navede ljude da zaborave da je i dalje kandidat za najveće stvari. Ipak, ne mislim da je to strategija; to je jednostavno njegova filozofija. On vidi svet jasno; kod njega je sve crno ili belo“, napisao je Vilander tom prilikom.

Upitan za reakciju na te Vilanderove reči, Novak odgovara:

„Matsa jako poštujem, ali mislim da mi nisu potrebni njegovi saveti“, sažet je Đoković.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Iako se Vilanderu među srpskom publikom znatno popravio imidž posle prvobitnih “iritantnih” komentara na račun Đokovića, jedan deo ljubitelja tenisa u nas nikada nije poverovao u promenu njegovih stavova.

Ovaj komentar je dodatno važan jer će se Novak u polufinalu Australijan opena sastati upravo sa Janikom Sinerom u petak, a ako bude uspešan – verovatno sledi meč za 11. titulu u Melburnu protiv Karlosa Alkaraza…

Ne propustiteTenis"MORA DA IGRA MNOGO BOLJE NEGO ŠTO JE TO RADIO U PRVOM SETU" Oglasio se Novakov kritičar - veruje da Đoković može da osvoji AO, ali ovo mora da promeni!
Tenis"ĐOKOVIĆ I NADAL NISU JEDINI PRIMERI KOJE TREBA SLEDITI" Šta je Vilander hteo da kaže? Siner je NORMALAN dečko!
profimedia0840991179.jpg
TenisOVE REČI ODJEKUJU SVETOM: Mats Vilander je imao poruku za Novaka Đokovića! Pogrešio sam, ali sada verujem u to
88878.jpg
TenisĐOKOVIĆ LAŽIRA POVREDU? TA PRIČA JE SMEŠNA! Vilander NIKAD JAČE stao u odbarnu Srbina: Legendarni Šveđanin ZAPUŠIO USTA hejterima!
screenshot-7.jpg

 BONUS VIDEO:

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport