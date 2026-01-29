"POŠTUJEM GA, ALI NISU MI POTREBNI NJEGOVI SAVETI" Đoković kratko, ali i žestoko reagovao na reči teniske legende!
Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović
Legendarni sedmostruki osvajač Grend Slem trofeja Šveđanin Mats Vilander već dugo radi kao komentator Eurosporta/TNT-a, a njegove izjave često “dižu prašinu” u teniskim krugovima.
Ovoga puta je povod za to bila njegova kolumna za francuski L’Ekip, u kojoj je istakao da ga iznenađuje stav Novaka Đokovića povodom trenutno dvojice najboljih na svetu – Janika Sinera i Karlosa Alkaraza.
„Iznenađuje me što tako često govori da su Siner i Alkaraz najbolji na svetu i da su toliko bolji od njega. Bilo da je to tačno ili ne, čak i ako je to ljubazno s njegove strane, ne bi trebalo da govori tako“, napisao je Vilander. „Verovatno pokušava da skine pritisak sa sebe i da navede ljude da zaborave da je i dalje kandidat za najveće stvari. Ipak, ne mislim da je to strategija; to je jednostavno njegova filozofija. On vidi svet jasno; kod njega je sve crno ili belo“, napisao je Vilander tom prilikom.
Upitan za reakciju na te Vilanderove reči, Novak odgovara:
„Matsa jako poštujem, ali mislim da mi nisu potrebni njegovi saveti“, sažet je Đoković.
Iako se Vilanderu među srpskom publikom znatno popravio imidž posle prvobitnih “iritantnih” komentara na račun Đokovića, jedan deo ljubitelja tenisa u nas nikada nije poverovao u promenu njegovih stavova.
Ovaj komentar je dodatno važan jer će se Novak u polufinalu Australijan opena sastati upravo sa Janikom Sinerom u petak, a ako bude uspešan – verovatno sledi meč za 11. titulu u Melburnu protiv Karlosa Alkaraza…
