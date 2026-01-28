Slušaj vest

Najbolji teniser sveta Novak Đoković stao je u odbranu koleginice Koko Gof, koja je snimljena kako lomi svoj reket nakon poraza od Ukrajinke Svitoline.

Kako ne bi poslala ružnu sliku u svet, Amerikanka nije to učinila na terenu, već je otišla u hodnik i tamo iskalila svoje frustracije zbog katastrofalne igre. Ipak, kamere su uspele to da zabeleže i snimak je ekspresno postao viralan.

Novaku se nimalo ne dopada to što teniseri i teniserke nemaju pravo na privatnost.

"Video sam da se to desilo Koko Gof i saosećam se sa njom. Znam kakav je osećaj kada polomiš reket, radio sam to više puta u karijeri i znam koliko je frustrirajuće. Posebno kada odigraš loš meč. Slažem se sa njom. Tužno je što ne možeš nigde da se skloniš i da uradiš ono što želiš, u njenom slučaju da izbaciš tu frustraciju, bes iz sebe", rekao je Đoković i dodao:

"I na kraju sve to snime kamere. Ali, živimo u društvu u kom je stvaranje kontenta sve i to je dublja diskusija. Teško mi je da vidim kako se trend menja u suprotnom pravcu, kako ima sve više kamera, toga će biti samo još više. Iznenađen sam što nemamo kamere pod tušem, da gledaju kada se tuširamo. Verovatno je to naredni korak. Mislim da mora da postoji granica, privatni prostor. Razumem i da sa komercijalne strane postoje zahtevi, hoće da vide kako se igrači zagrevaju, šta pričaju sa trenerima, kako se odmaraju. Žele da nas vide kako dolazimo kolima, šetamo hodnicima. Morate da budete pažljivi", zagrmeo je Novak.

Ne dopada mu se što se sve snima i objavljuje.

"Ja sam dugo na turu i sećam se vremena kada nije bilo toliko kamera i onda je krenula tranzicija i moraš da se navikneš na to da uvek postoji negde neko ko nešto snima ili sluša i morate da pazite šta radite, jer ima momenata kada želite da se opustite i ne želite da javnost to vidi. Za mene je teško da vidim to, ali valjda moram da prihvatim", zaključio je Nole.

Podsetimo, Đoković je prošao u polufinale Australijan opena, pošto mu je u četvrtfinalu Italijan Museti predao meč zbog povrede.

