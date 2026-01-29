Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Iako nije bilo moguće tako brzo sistematizovati sve što se desilo u meču sa Musetijem, pitali smo Novaka da li bi mogao da se osvrne na svoje emotivno stanje – pogotovo posle drugog seta? Da li je Đoković dalje verovao i osećao da u sebi i dalje ima žar borbe?

“Nisam bio toliko isfrustriran zbivanjima na terenu, ali mi naravno nije bilo prijatno da ne igram dobro i pritom gubim sa 2:0 u setovima. I pored toga, u meni je uvek bila prisutna nada i vera da mogu da preokrenem rezultat. Ne znam da li bi došlo do preokreta ili ne, ali nisam potonuo u potpunosti – već naprotiv. Kad je krenuo treći set čak sam se malo i opustio, krenuo bolje da prolazim kroz loptu…”, kaže Novak, i nastavlja:

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena)

“Desilo se to što se desilo, i možemo samo da nagađamo šta bi bilo kad bi bilo – ali ne bi bio ni prvi ni poslednji put da se vratim u meč posle zaostatka od 2:0 u setovima. Imao sam mnogobrojna iskustva sa Grend Slemova u tom smislu, i jednostavno se dese delovi meča u kojima protivnik igra bolje a ja izgubio konce i koncepciju svoje igre. Gubiš dva seta – ali se meč igra u tri dobijena, i uvek postoji šansa dok god si u igri. Pogotovo u meču sa njim sam osećao – i zbog pozitivnog skora u dosadašnjim međusobim mečevima – da mogu da preokrenem meč, imao sam veru da mogu da pobedim.”

“Da se razumemo – Lorenco je igrao dobro, ne želim da oduzmem ništa od toga šta je prikazao na terenu, ali sam osećao da to nije bilo nešto posebno jer sam prvenstveno ja pravio puno i previše grešaka. I pored toga, svidelo mi se to što sam I dalje napadao i trudio se da igram napadački tenis i izlazim na mrežu. Danas to nije išlo, ali sam nastavio sa tom strategijom I taktikom – i verujem da bi se sa svakim narednim gemom u meču sve bolje navikavao na brzinu i rotaciju dolazeće loptice, osećao bih se ugodnije, povratio bih udarac i da bi stvari krenule na bolje. Ipak, meč se završio kako se završio”, rezimira četvrti nosilac turnira.

