Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Uz svo dužno poštovanje prema petom igraču sveta, Novakovo izdanje u meču protiv Musetija zabrinulo je i njegove najtvrdokornije poklonike – svesne da će treće polufinale u poslednjih pet odigranih Slemova protiv Sinera biti mnogo teži izazov u svakom smislu. Iako se ono žarko priželjkivalo čim je izašao žreb ovogodišnjeg Australijan Opena, bojazan od još jednog neuspeha u godini koja ima poseban značaj u već dugačkoj karijeri najboljeg tenisera svih vremena budi brojna pitanja – a pre svega: kako se pripremiti za taj meč?

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

"Sigurno ću se za njega pripremati na drugačiji način. Svaki meč je drugačiji, igraš sa drugačijim protivnikom, moraš da se prilagodiš. Pre svega - postoji osnova na kojoj moraš da radiš, da ona bude čvrsta, a drugi zadatak je da se taktički prilagođavaš protivniku na taj dan. Sa Sinerom sam imao negativan skor u većini duela u poslednjih godinu i po dana, gledaću da preokrenem to”, ističe Novak, i dodaje:

“Naravno – jedan drugog poznajemo jako dobro, kao i našu igru – i čak ako se jako dobro spremiš, sve kockice na terenu moraju da se poslože da bi se pobedilo. On i Alkaraz igraju toliko dobro u poslednje vreme da ishod mečeva sa njima ne zavisi samo od mene. Ono što je često potrebno je da i njegov nivo padne dole, pa u tim trenucima to iskoristim. Takva je trenutna situacija, stvarnost – ali to ne znači da se predajem, daleko od toga! Dobro je što ovoga puta zaista nemam fizičkih problema koje sam imao prošle godine. Samo treba skockati igru i dati maksimum na terenu”, naglašava Đoković pred veliko polufinale, drugo koje igra sa Sinerom ovde u poslednje 3 godine.

