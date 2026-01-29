Slušaj vest

Najbolji srpski teniser Novak Đoković u polufinalu Australijan opena odmeriće snage sa aktuelnim šampionom Janikom Sinerom, a organizator je sada odredio satnicu i mesto ovog susreta.

Termin je idealan za ljubitelje tenisa u Srbiji!  Sudar Đokovića i Sinera na programu je u petak od 9.30 ujutru po srednjeevropskom vremenu, odnosno od 19.30 po lokalnom.

Prethodno, u dnevnom programu, odigraće se prvi polufinalni susret između Karlosa Alkaraza i Aleksandra Zvereva (4.30 po našem vremenu).

Podsetimo, Novak se plasirao u polufinale, nakon što mu je Italijan Lorenco Museti zbog povrede predao meč pri vođstvu od 2:0 u setovima, dok je dvostruki šampion Australijan opena u četvrtfinalu ubedljivo savladao Amerikanca Bena Šeltona - 3:0.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Pre dve godine Siner je pobedio Novaka u polufinalu Australijan opena i nakon toga osvojio svoju prvu titulu u Melburnu. 

Novak i Janik odigrali su do sada 10 međusobnih mečeva i trenutni skor je 6:4 u korist Italijana. Međutim, treba istaći da je Siner slavio u poslednjih pet okršaja. Njhi dvojica poslednji put sastali su se u polufinalu Vimbldona, kada je Italijan ubedljivo slavio.

Novak Đoković
Novak Đoković
Lorenco Museti
profimedia-1069914701.jpg

Novak Đoković priznaje da je dirao lopticu i poklanja poen Muzetiju Izvor: Eurosport