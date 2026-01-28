Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Konferencija za medije Janika Sinera posle još jedne pobede nad Benom Šeltonom bila je manje sadržajna – a svakako i dramatična – u odnosu na njegovog zemljaka-tragičara Lorenca Musetija…

“Protiv Bena je bio težak meč, svaki put biva tako kada igram protiv njega i zaista sam srećan što sam uspeo da iskontrolišem situaciju. Naravno, srećan sam što sam ceo posao završio u tri seta. Ben je fenomenalan teniser, svaki put imamo interesantne susrete, ali sam srećan zbog ishoda”, kaže na početku Siner.

1/5 Vidi galeriju Australijan open - Janik Siner Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Da li si video šta se desilo na meču Đokovića i Musetija?

“Da, pratio sam to, iako sam malo odmarao pre meča i bavio se nekim svojim obavezama; velika nesreća za Lorenca. Svakako je teško je igrati protiv Novaka, pogotovo kada se igra u tri dobijena seta. I dalje je predugo. Nadam se da nije ništa ozbiljno posredi s Lorencom, loše je početi sezonu sa povredom. Biće teško u narednom meču protiv Novaka jer se veoma dobro znamo”, odgovara on.

Primećeno je da je Siner nekoliko puta u dosadašnjem toku Australijan Opena menjao svoje odevne kombinacije, pa je medije interesovalo šta utiče na to?

“Iskreno, večernji mečevi ne prave neku veliku razliku, ali ako igram po danu – nosim beli kačket zbog vrućine. Imati nešto belo na sebi je način da se prevaziđu ovi topli dani, biva malo bolje – i to je jedini razlog”, prenosi nam Siner.

Koja sećanja ga vezuju za poslednje polufinale koje je igrao protiv Novaka ovde, pre 2 godine?

“Kada napravite taj veliki korak ka finalu Grend slema i pobedite Novaka, to malo menja stvari. I pored toga, morate da radite iznova i iznova. Igrati protiv njega je jedan od najtežih ispita u ovom sportu. Rekao sam na terenu da je sjajno igrati protiv Novaka – ali da to morate da činite na veoma, veoma visokom nivou. Ovo je Grend slem, uvek je teško protiv Novaka. Hajde da vidimo šta dolazi”, sa uobičajenim poštovanjem odgovara Siner.

Ovaj turnir nije baš išao glatko za Janika, na šta on kaže:

“Svaki turnir može krenuti dobro – ili otići u lošu stranu – ali to je tenis, sve to je u redu. Takav je naš sport ne želim da stvaram sebi dodatni pritisak. Srećan sam što sam ovde i što igram u polufinalu. Melburn ima posebno mesto u mom srcu i nadam se da ćemo odigrati dobar meč!”

Na ocenu da Alkaraz igra odlično ovog puta u Melburnu i da će biti teško pobediti ga za titulu, Siner kaže:

“Mogu samo da dam svoje mišljenje na bazi trenutne igre, nisam neko ko gleda daleko. Našao sam se u polufinalu i moram da prođem težak ispit. Ne možemo da gledamo protivnike kao da smo već igrali sa njima ili ih pobedili. Gledam da pojačam svoje sposobnosti, jer ponekad ne možete da pružite 100 odsto svoje igre. Tu sam, u ovom momentu, sezona je duga, sve može da se promeni – a na turneji ima toliko puno odličnih igrača čije vreme tek dolazi. Novak je još uvek tu, Saša igra sjajan tenis – i mnogo stvari može da se promeni, a na meni je da se uvek trudim da igram svoj najbolji tenis”, ističe Janik

Koje su stvari koje stariji Novak Đoković ne radi više tako dobro kao nekad?

“To morate da pitate njega. Jasno je na kom nivou on igra, da je najprofesionalniji atleta kojeg imamo u sportu, i to je inspiracija i za mene. Novak ima veliko iskustvo i to se vidi na terenu, veoma dobro zna kako da se nosi sa situacijom. Kao neko ko ima 24 godine, drago mi je da imam nekog poput njega u svojoj karijeri i nadam se da ću još nešto naučiti od njega. Čini mi se da mogu da naučim nešto od njega svaki put kada igra – kao i od Karlosa, od svih tih velikana tenisa. On je inspiracije za sve nas mlade igrače”, zaključuje Siner.

BONUS VIDEO: