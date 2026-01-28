Slušaj vest

Novak Đoković plasirao se u polufinale Australijan opena i to pošto mu je Italijan, Lorenco Museti, predao četvrtfinalni meč i pored toga što je vodio sa 2:0 u setovima.

Sada će Novaka čekati pakleno težak zadatak i okršaj protiv Janika Sinera, te je jasno da je znatno mlađi Italijan favorit za plasman u finale. Ipak, isplivao je frapantan podatak koji je apsolutno sve bacio u nevericu.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

O čemu se zapravo radi?

Kladionice su ponizile Novaka Đokovića kao nikada do sada i kada pogledamo kvote za polufinalni meč protiv Janika Sinera, Srbin kao da je već ispao! Kvota na pobedu Novaka je nestvarnih 10,00 što ne pamtimo da se ikada desilo!

Sa druge strane, kvota na Janika Sinera je tek 1,08 i verovatno ni on sam nije verovao da će ikada imati priliku da vidi ovako nešto.

Sada ostaje da kod Novaka proradi dobro poznati srpski inat i da proba da sruši sve prognoze, te da se plasira u finale Australijan opena.

Šta vi mislite, da li će u tome uspeti? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje...

