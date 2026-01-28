Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Tradicionalni razgovor predstavnika medija sa teniskim legendama i ovog puta je za temu često imao izglede 38-godišnjeg Novaka Đokovića da osvoji toliko željeni 25. Grend Slem, što je u njemu omiljenom Melburnu od posebne važnosti posle 10 osvojenih trofeja Normana Bruksa na Rod Lejver Areni.

Diskusiju na tu temu kroz veliki tekst na sportskim stranama i najavi na naslovnici domaćeg dnevnika "Herald San" obogatili su velikani sporta i nekadašnji Novakovi protivnici – a pre svih bišvi svetski broj 1 i Grend Slem šampion Lejton Hjuit – koji smatra da je taj cilj svakako dostižan za Novaka “u pozitivnom razvoju situacije”, iako je prošle godine zaustavljen u sva četiri polufinala Slema u kojima se takmičio.

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

“Prošle godine Novak je jasno bio treći najbolji teniser na turneji, čak i uz ograničene pripreme za turnire. Ono što je potrebno je da se vratanca malo otvore kako bi se pored tih impresivnih rezultata napravio taj dodatni korak ka tituli”, smatra on, svestan da u prošloj sezoni Novakovo telo nije bivalo “najverniji saveznik” u završnim fazama Slemova, zbog čega je srbinov fokus ove sezone usredsređen na oporavak između mečeva. Kako mu je predaja Menšika pre meča omogućila 4 dana odmora u sred turnira, a današnja predaja Musetija posle drugog seta srećni plasman u polufinale – pitanje je: da li su ovo znaci da su vratanca uistinu krenula da se otvaraju?

“Novak je Novak, i njegovo iskustvo je neprevaziđeno. On dobro zna šta radi, a jedna od najvažnijih stvari je bila da izbegne nepotrebno trošenje energije I vremena na terenu u prvim mečevima – što vam svakako puno pomaže kad se nađete u završnici turnira kao stariji takmičar.

Sa njim se slaže i čuveni veliki server i česti sparing-partner na Vimbldonu Mark Filipusis, za koga su ove predaje bile “blagoslov”. Iako nije skroz siguran da Đoković može da iznenadi Sinera i Alkaraza kako bi došao do titule. “Često sam govorio da je za njega bolje da sa niže pozicije na rang-listi izazove njih dvojicu ranije tokom turnira. Odigrati 4 polufinala prošle godine je bilo neverovatno, i jasno je da smo se “razmazili” time što smo se začudili da ni jedan od tih turnira nije osvojio – a da je to činio toliko često u prošlosti”, dodaje on.

Uostalom, ni sam Janik Siner ne pridaje neku preveliku važnost ovim korisnim iznenađenjima koja su “zadesila” Novaka: “On je odigrao nekoliko veoma brzih mečeva ove godine, i postoji mišljenje da zbivanja poput ovih mogu da poremete ritam i tok igre – iako nesumnjivo doprinose uštedi energije. Što se mene tiče, vodiću računa o svojim poslovima i ovoga puta – kao što je bio slučaj i kod drugih izazovnih mečeva koje sam rešio u svoju korist do sada”, jasan je Siner.

BONUS VIDEO: