Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Trinaestog dana ovogodišnjeg Australijan Opena – inače istaknutog po polufinalima u konkurenciji ženskog singla – ljubitelji tenisa u Srbiji će sa posebnom pažnjom pratiti jedno polufinale i jedno četvrtfinale.

Naime, na ikoničnoj Rod Lejver Areni svoje drugo polufinale u poslednja 4 Slema kao sedme nositeljke igraju naša Aleksandra Krunić i partnerka Ana Danilina (Kazahstan) protiv petih Dabrovski (Kanada) i Stefani (Brazil). Iskustvo iz nastupa u ovoj fazi Grend Slemova i uigranost svakako daju blagu prednost “našem” paru u meču koji je planiran za treći u dnevnom terminu (ne pre 4:30 ujutru po našem vremenu).

Svoje prvo četvrtfinale na prvom nastupu ikad u Melburn Parku izborila je naša odlična juniorka, nišlijka Anastasija Cvetković u paru sa velikom serverkom iz SAD Teom Frodin. Njih dve će za protivnice na terenu 6 imati ruski par Makarova – Zolotareva, a posle sjajne pobede nad kineskim dublom Ku – Vej u dva seta treće nositeljke dubla za juniorke osećaju da su “zrele” za svoje prvo Grend Slem polufinale. Njihov meč se skoro preklapa sa onim u kojem će starije koleginice voditi veliku borbu za još jedno finale Slema – sa početkom ne pre 4 sata ujutru po našem vremenu.

Hit dana će svakako biti sudar svetske broj 1 Beloruskinje Arine Sabalenke i iskusne i vešte veteranke Elene Svitoline iz Ukrajine, u rivalitetu koji ih je do sada 6 puta sučelio na betonu (2:0 za Arinu) i šljaci (3:1 za nju). Četiri godine starija Svitolina osvojila je turnir u Ouklandu, Sabalenka onaj u Brizbejnu – pa su očekivanja da će ovaj meč (koji sa sobom nosi i konotacije koje sežu i u politički domen po stavovima Svitoline) biti zapamćen kao jedan od najkvalitetnijih u prvom delu aktuelne sezone. Susret prve i dvanaeste nositeljke je zakazan sa početkom od 1 ujutru po našem vremenu.

Drugo polufinale između pete nositeljke i bivše finalistkinje Ribakine i jedno mesto niže rangirane Amerikanke Pegule na programu je odmah posle (oko 3 ujutru po svim

očekivanjima), a zanimljivo je po tome što su u dosadašnjim mečevima izjednačene po broju pobeda. Ipak, ova podloga na turnirima igranim na otvorenom je mnogo više ležala Peguli (3:1) dok je beton u dvoranskim uslovima bio pogodniji za Ribakinu – pa je pred nama veoma neizvesna borba koja bi verovatno mogla da ode i u tri seta.

Posle čudnog meča sa još čudnijim ishodom protiv Musetija – očekuje se da će na trening sutra izaći I Novak Đoković, pred kojim je jedan od najvećih izazova u ostatku karijere – jedanaesti meč protiv Janika Sinera. Posle 4 inicijalnih pobeda Đokovića, Siner ne zna za poraz u poslednje 2 godine (6:0) pa će naš as morati temeljito da od sutra počne sa pripremama kako bi učinio sve da “okrene ovo kolo sreće”.

