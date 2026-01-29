Slušaj vest

Zanimljiv je bio "imidž" koji je za polufinalni meč u ženskom dublu izabrala naša Aleksandra Krunić.

Naime, pri izlasku na Rod Lejver Arenu popularna "Aleks" je preko teniske haljinice imala fudbalski dres ženske reprezentacije Srbije, na čijim leđima je pisalo "Stefanović".

Aleksandra Krunić Foto: Screenshot

Evidentno je da se radi o Dejani Stefanović, bivšoj igračici Brajton i Houv Albiona - koja (ako su vesti sa instagrama tačne) ne nastupa za svoj aktuelni klub ŽFK "Crvena zvezda" jer trenutno ima povredu ukrštenih ligamenata.

Vrlo je moguće da na ovaj način svojoj prijateljici pruža podršku da prevaziđe jednu od najneugodnijih povreda koja može zadesiti sportiste - pa se nadamo da će ova emocija imati važnu ulogu u priželjkivanoj pobedi u paru sa Danilinom protiv para Dabrovski - Stefani na centralnom terenu Melburn Parka.

Kurir sport/Vuk Brajović