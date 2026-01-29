Slušaj vest

Srpska teniserka Aleksandra Krunić i njena partnerka Ana Danilina plasirale su se u veliko finale Australijan opena u ženskoj dubl konkurenciji!

One su u polufinalu Otvorenog prvenstva Australije posle velike borbe savladale Gabrijelu Dabrovski i Luisu Stefani sa 7:6(2), 3:6, 6:4.

Aleksandri i Ani ovo će biti drugo Grend slem finale. Nisu uspele da se domognu trofeja na Rolan Garosu, a sada će imati sjajnu priliku da to učine u Melburnu.

Protivnice će im biti bolje iz duela između belgijsko-kineskog para Elize Mertens i Šuaj Džan i rusko-japanskog tandema Vere Zvonareve i Ene Šibahare.

Krunićeva i Danilina su sjajno otvorile meč. Dominirale su od starta i pri rezultatu 5:2 imale dve set lopte, ali nisu iskoristile svoje šanse. Dozvolile su rivalkama da se vrate u set i uvedu ga u taj-brejk. Srećom, to ih nije poremetilo. Odigrale su sjajno, ekspresno napravile tri mini brejka i rutinski odradile posao do kraja za 1:0.

Dabrovski i Stefani značajno su podigle nivo igre u drugom setu. Napravile su brejk sa nulom za 5:3 i kasnije zasluženo stigle do izjednčenja.

Imale su rivalke i 3:1 u odlučujućem setu, ali Ana i Aleksandra se nisu predavale. Uspele su da naprave preokret i izbore plasman u veliko finale.