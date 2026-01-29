Slušaj vest

Ženski dubl Krunić - Danilina je opet u finalu Grend Slema, i to posle lavovske borbe.

Dobile su Ana i Aleks prvi set u taj brejku (7:2), drugi izgubile rezultatom 6:3, a onda bile u velikom problemu u trećem uz zaostatak od 1:3 u gemovima. Ipak, uigranost i veća želja za pobedom dovode do mnogo bolje igre sa manje grešaka, i iako se propušta šansa da se meč završi na servis Krunićeve pri rezultatu 5:3, protivnice su već dovoljno umorne da ne uspevaju da odbrane još jedan kam-bek nalet Srpkinje i Kazahstanke - koje slave uz konačnih 6:4 u završnom setu.

Odmah nakon meča Aleksandra i Ana iznele su prve utiske:

"Osećam da je ovaj mec imao sve! Rivalke su odigrali sjajno, bilo je emotivno, pogotovo zbog brejka zaostatka", prenosi nam Danilina na intervjuu na terenu posle meča.

"Moja energija je bila ispod uobičajenog nivoa danas jer sam inače klovn tima, ali danas mi je bio slobodan dan u toj ulozi. Pokusavam da budem smirena, ali protivnice su me zbunjivale od početka. Veoma su energične, odlične dublerke - pa smo morale da pronađemo dodatnu energiju kako bismo ušle u finale", dodaje Krunić.

Dres srpske ženske fudbalske reprezentacije pripada njenoj prijateljici Dejani Stefanović - o čemu kaže:

Aleksandra Krunić Foto: Screenshot

"To je dres moje prijateljice Dejane koja je pokidala prednje ukrštene ligamente, kao i ja preko nekoliko godina. Ovim sam htela da joj izrazim podršku!"

"Finale u Parizu je bilo odlično iskustvo da naučim kako da kontrolišem emocije, pa ćemo u subotu videti koliko smo bile uspešne u tome", zaključuje vesela Aleksandra posle još jednog sportskog podviga u završnici Grend Slemova.

Kurir sport/Vuk Brajović