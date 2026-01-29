Slušaj vest

Krah ljubavi Ane Ivanović i Bastijana Švajnštajgera bio je jedna od glavnih tema 2025. godine.

Ana i Švajni će se razvesti posle devet godina braka, a kako mediji u Nemačkoj pišu, Bastijan će bivšoj ljubavi morati da plaća ozbiljan novac na račun alimentacije.

Sud je navodno ekspresno doneo odluku, pa Bastijan po detetu mora da plaća 15.000 evra mesečno, što je više od pola miliona evra godišnje, tačnije 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. Sudija je odredio meesečnu alimentaciju na 15.000 evra po detetu, više od pola miliona godišnje. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) u Španiji, a pomenuti portal dodatno objašnjava ovaj potez suda:

- Sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim financijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda. Prema sudu, porodica Ivanović - Švajnštajger trošila je između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo na hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj.

Razvod braka mogao bi da bude komplikovaniji od same alimentacije, prenose nemački mediji.

- To sugerišu neki delovi u španskim sudskim dokumentima, koji, na primer, pominju navodnu ljubavnicu Bastijana Švajnštajgera. Takvi detalji pravno su nebitni za postupak alimentacije, ali ih advokati ponekad namerno koriste kako bi izvršili moralni pritisak na suprotnu stranu. Ponekad stranka želi da iskali bes, ali čak i ako iznesu činjenice to nema pravnu važnost. Nije jasno šta bi moglo da se desi u ovom slučaju, da li će razvod da bude sporazuman ili će uslediti spor? Verovatno će sve postati jasno tokom sudskog postupka u Minhenu - stoji u dodatnom objašnjenju.