Belgijska teniserka Elize Mertens i njena partnerka u dublu Kineskinja Šuaj Džan plasirale su se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto su danas u polufinalu u Melburnu pobedile rusko-japanski par Vere Zvonareve i Ene Šibahare posle dva seta, 6:3, 6:2.

Meč je trajao sat i 21 minut.

Belgijska i kineska teniserka su pet puta uzele servis rusko-japanskom dublu, dok su Zvonareva i Šibahara osvojile dva brejka.

Mertens i Džan će u finalu igrati protiv srpske teniserke Aleksandre Krunić i njene partnerke Kazahstanke Ane Daniline.

