Slušaj vest

Nekadašnja teniserka, a sada uspešna komentatorka BBC, Anabel Kroft, govorila je o problemima koji su mučili Novaka Đokovića na meču protiv Lorenca Musetija.

Podsetimo, Novak je prošao u polufinale Australijan opena, pošto mu je Lorenco Museti zbog povrede predao meč pri vođstvu od 2:0 u setovima.

I sam Novak imao je problema tokom meča, pa je u jednom momentu bio prinuđen da zatraži i medicinski tajm-aut, kako bi pokušao da sanira ogroman žulj na stopalu.

1/6 Vidi galeriju Problemi sa žuljevima na stopalu Novaka Đokovića na meču protiv Musetija Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Printscreen

Međutim, to nije jedini problem koji je Anabel primetila.

"Museti je bio apsolutno senzacionalan, dok je Đoković izgledao potpuno čudno i primetila sam da zapravo nije trčao za loptom Izgledao je zaista neuravnoteženo i nije zapravo pratio te lopte", rekla je i podelila sa gledaocima šta je primetila tokom Đokovićevog medicinskog tajm-auta.

"Preko ramena mu je bila ogromna količina trake, tako da je očigledno da postoji problem u gornjem delu tela. Ali onda je skinuo čarape i cipele, skinuo zavoj oko stopala i mogli smo da vidimo najveći žulj. Bilo je užasno - veoma duboko, veoma veliko i tačno na jagodici stopala, što objašnjava zašto nije pratio kretanje", rekla je nekadašnja teniserka.