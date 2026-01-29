Sabalenka je bila ubedljiva protiv Svitoline.
DOMINACIJA
ARINA SABALENKA RUTINSKI DO FINALA! Beloruskinja sa pola gasa do borbe za trofej!
Slušaj vest
Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u polufinalu u Melburnu pobedila 12. igračicu sveta Ukrajinku Elinu Svitolinu posle dva seta, 6:2, 6:3.
Meč je trajao sat i 17 minuta.
Arina Sabalenka na Australijan openu Foto: William WEST / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Vidi galeriju
Sabalenka je četiri puta uzela servis ukrajinskoj teniserki, dok je Svitolina osvojila jedan brejk.
Sabalenka će u finalu igrati protiv pobednice duela između pete teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine i šeste igračice sveta Amerikanke Džesike Pegule.
Kurir sport / Beta
BONUS VIDEO:
Reaguj
Komentariši