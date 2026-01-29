Slušaj vest

Prva teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u polufinalu u Melburnu pobedila 12. igračicu sveta Ukrajinku Elinu Svitolinu posle dva seta, 6:2, 6:3.

Meč je trajao sat i 17 minuta.

Arina Sabalenka na Australijan openu Foto: William WEST / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Sabalenka je četiri puta uzela servis ukrajinskoj teniserki, dok je Svitolina osvojila jedan brejk.

Sabalenka će u finalu igrati protiv pobednice duela između pete teniserke sveta Kazahstanke Elene Ribakine i šeste igračice sveta Amerikanke Džesike Pegule.

Kurir sport / Beta

