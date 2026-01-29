UKRAJINKA SE OKRENULA I IZAŠLA SA TERENA - NIJE NI POGLEDALA SABALENKU! Navijačima jasno poručila: Neće biti rukovanja!
Najbolja teniserka sveta Beloruskinja Arina Sabalenka plasirala se u finale Australijan opena, pošto je u polufinalu savladala Ukrajinku Elinu Svitolinu sa 2:0 u setovima (6:2, 6:3).
Poznato je da teniserke iz Ukrajine, od početka rata, odbijaju da se rukuju sa rivalkama iz Rusije i Belorusije, pa Svitolina i na ovom meču ignorisala najbolju teniserku sveta.
Nakon pobedničkog poena Sabalenke pozdravila se sa sudijom, a onda okrenula leđa protivnici i napustila teren. Nije želela da joj čestita na pobedi.
Zanimljivo, pred sam kraj meča na video-bimu u Rod Lejver areni izašlo je obaveštenje da rukovanja neće biti.
"Na kraju meča neće biti rukovanja igračica. Cenimo to što pokazujete poštovanje teniserkama tokom i posle meča", pisalo je u obaveštenju.
To je očito urađeno kako bi Ukrajinka zbog nesportskog ponašanja izbegla zvižduke publike.