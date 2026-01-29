"NOVAKA JE SRAMOTA ZBOG TOGA" Boris Beker otkrio šta muči Đokovića: Dobro ga poznajem...
Proslavljeni nemački teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, osvrnuo se na četvrtfinalni susret Australijan opena između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija.
Novak je uz dosta sreće prošao u polufinale, pošto mu je Museti predao meč zbog povrede pri vođstvu od 2:0 u setovima.
Beker ističe da Novak sigurno nije srećan zbog načina na koji je prošao u polufinale.
Nemac je pozdravio izjavu Novaka, koji je nakon predaje Musetija priznao da je Italijan zaslužio pobedu i plasman u polufinale.
"Fer je da kaže za Muzetija da je bio bolji igrač. Uvek su ga svi gledali kao tvrdoglavog, ali Novak je pravi sportista i video je da je imao sreće - i to je jasno stavio do znanja", kaže Beker i dodaje:
"On je sportista, ne želi da stigne do polufinala tako što će njegov protivnik odustati, a nije morao ni da igra u prethodnom kolu. Poznajem ga prilično dobro, sramota ga je jer to nije način na koji želi da pobedi".