Proslavljeni nemački teniser i bivši trener Novaka Đokovića, Boris Beker, osvrnuo se na četvrtfinalni susret Australijan opena između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija.

Novak je uz dosta sreće prošao u polufinale, pošto mu je Museti predao meč zbog povrede pri vođstvu od 2:0 u setovima.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena) Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Beker ističe da Novak sigurno nije srećan zbog načina na koji je prošao u polufinale.

Nemac je pozdravio izjavu Novaka, koji je nakon predaje Musetija priznao da je Italijan zaslužio pobedu i plasman u polufinale.

"Fer je da kaže za Muzetija da je bio bolji igrač. Uvek su ga svi gledali kao tvrdoglavog, ali Novak je pravi sportista i video je da je imao sreće - i to je jasno stavio do znanja", kaže Beker i dodaje:

"On je sportista, ne želi da stigne do polufinala tako što će njegov protivnik odustati, a nije morao ni da igra u prethodnom kolu. Poznajem ga prilično dobro, sramota ga je jer to nije način na koji želi da pobedi".

