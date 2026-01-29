Elena Ribakina plasirala se u finale grend slema u Melburnu.
RIBAKINA NAPADA SABALENKU! Čeka nas spektakl u finalu Australijan opena!
Peta teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina plasirala se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u polufinalu u Melburnu pobedila šestu igračicu sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle dva seta, 6:3, 7:6.
Meč je trajao sat i 42 minuta.
Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia
Ribakina je četiri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Pegula osvojila tri brejka.
Kazahstanska teniserka zabeležila je šest asova, dok je Pegula osvojila dva poena direktno iz servisa.
Ribakina će u finalu igrati protiv prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke.
Kurir sport / Beta
