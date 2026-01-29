Slušaj vest

Peta teniserka sveta Kazahstanka Elena Ribakina plasirala se u finale Otvorenog prvenstva Australije, pošto je danas u polufinalu u Melburnu pobedila šestu igračicu sveta Amerikanku Džesiku Pegulu posle dva seta, 6:3, 7:6.

Meč je trajao sat i 42 minuta.

Elena Ribakina Foto: ADEK BERRY / AFP / Profimedia, Artur Widak / AFP / Profimedia

Ribakina je četiri puta uzela servis američkoj teniserki, dok je Pegula osvojila tri brejka.

Kazahstanska teniserka zabeležila je šest asova, dok je Pegula osvojila dva poena direktno iz servisa.

Ribakina će u finalu igrati protiv prve teniserke sveta Beloruskinje Arine Sabalenke.

Kurir sport / Beta

