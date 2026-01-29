Slušaj vest

Naime, sigurno da se ne pamti ovolika razlika kada je u pitanju Novakov meč na bilo kojem turniru - tokom cele karijere.

Očekuje nas sjajan meč u petak od 09.30 časova, međutim izgleda da ne misle svi tako, pošto su kladionice već sada otpisale Đokovića i proglasile su Sinera za novog finalistu Australijan opena.

Kvota da će Novak Đoković da pobedi Janika Sinera iznosi ravno 10, dok tek u pojedinim svetskim kladionicama ona dolazi do 9. Sa druge strane, na Janika Sinera je samo 1.08, što govori da su mnogi ubeđeni da je Italijan "već prošao u finale".

Ovo će biti inače 11. međusobni duel Novaka Đokovića i Janika Sinera, a za sada Italijan vodi 6:4. Interesantno je da je Siner dobio pet poslednjih mečeva, dok su uglavnom igrali u završnicama mečeva.

Novak Đoković - Lorenco Museti (Četvrtfinale Australijan opena)

