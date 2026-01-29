Slušaj vest

Bivša teniserka Ana Ivanović je na Instagram storiju objavila fotografiju na kojoj su knjiga, pasoš Srbije i avionska karta, ali i naočare za sunce, kao i slušalice. 

Nema sumnje da Ivanovićevu čeka jedno lepo putovanje, kao i da ćemo uskoro saznati i koja je destinacija u pitanju.

Ana Ivanović
Foto: Instagram

Naime, ova slika postavljena je na društvene mreže posle vesti da njen bivši mu, fudbaler Bastijan Švajštajger odlukom suda mora da joj svakog meseca uplaćuje 15.000 evra na ime alimentacije za svakog sina. To je više od pola miliona evra godišnje, tačnije 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Podsetimo, Ana Ivanović živi sa sinovima Lukom (8), Leonom (5) i Teom (2) u Španiji.

Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen/Instagram, Profimedia, Tviter

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koja uključuju maloletnu decu. Takođe, sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim financijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda.

Prema sudu, porodica je pre razvoda trošila između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo za hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj.

Takođe, alimentacija koju će plaćati Bastijan je među najvećima u Evropi, ali je malo bolje prošao od nekih NBA asova, Tajgera Vudsa i drugih sportista koji moraju da izdvajaju basnoslovan novac.

Supružnici okončali emociju Foto: Frederic Kern/Geisler-Fotopress, Geisler-Fotopress GmbH / Alamy / Profimedia, Frank Hoermann / SVEN SIMON / imago sportfotodienst / Profimedia, StepanPopov/Shutterstock, Instagram/anaivanovic

Ne propustiteTenisBASTIJAN ŠVAJNŠTAJGER MORA DA PLATI OZBILJAN NOVAC ANI IVANOVIĆ! Nemački mediji bruje o BRUTALNOJ CIFRI: Sud je jasan - evo za šta će i koliko morati da izdvoji
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger uskoro se i zvanično razvode
TenisLEGENDARNI TENISER ODGOVORIO ANI IVANOVIĆ - JEDVA ČEKA DA JE PONOVO VIDI... Oglasio se i "zapalio" društvene mreže, svi bruje o njihovoj fotki! FOTO
Ana Ivanović
TenisANA IVANOVIĆ OBJAVILA FOTKU KOJU NIKO NIJE OČEKIVAO! Prelepa Srpkinja u zagrljaju legende tenisa: Oglasila se i sve objasnila! (FOTO)
Ana Ivanović
TenisOBJAVA ANE IVANOVIĆ NA BOŽIĆ - ODUŠEVILA SVE! Srpkinja pokazala odakle dolazi i kako poštuje sve tradicionalne običaje! Jedan detalj svi komentarišu
Ana Ivanović

Fudbaleri sve više umiru od srčane slabosti! Doktor otkriva: Pregledi su retko rađeni Izvor: Kurir televizija