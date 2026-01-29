Slušaj vest

Bivša teniserka Ana Ivanović je na Instagram storiju objavila fotografiju na kojoj su knjiga, pasoš Srbije i avionska karta, ali i naočare za sunce, kao i slušalice.

Nema sumnje da Ivanovićevu čeka jedno lepo putovanje, kao i da ćemo uskoro saznati i koja je destinacija u pitanju.

Naime, ova slika postavljena je na društvene mreže posle vesti da njen bivši mu, fudbaler Bastijan Švajštajger odlukom suda mora da joj svakog meseca uplaćuje 15.000 evra na ime alimentacije za svakog sina. To je više od pola miliona evra godišnje, tačnije 540.000 evra.

- Bastijan Švajnštajger posle razvoda mora da plaća luksuzni način života svoje drage na Majorci. Bivši sportski par živi u luksuzu, a koliko je novca potrebno za njihove sinove postalo je jasno na sudskom postupku na Majorci posle njihovog razvoda. To je otprilike devet prosečnih bruto godišnjih plata za stalno zaposlene u Nemačkoj - piše portal Bunte.

Iznos je određen kao deo takozvane privremene mere pre pravnog postupka, što je uobičajena praksa u Španiji u razvodima koja uključuju maloletnu decu. Takođe, sud je opravdao neuobičajeno visoke isplate alimentacije znatnim financijskim sredstvima Bastijana Švajnštajgera i životnim troškovima koja su deca imala pre razvoda.

Prema sudu, porodica je pre razvoda trošila između 6.000 i 7.000 evra mesečno samo za hranu. Sud je uzeo u obzir plaćanje baštovana, kuvara i dve čistačice, kao i činjenicu da svako dete ima dadilju. Uzeti su u obzir i visoki Švajnijevi prihodi, koje je sud naveo da je teško utvrditi jer bivši osvajač Svetskog prvenstva plaća porez u Nemačkoj.

Takođe, alimentacija koju će plaćati Bastijan je među najvećima u Evropi, ali je malo bolje prošao od nekih NBA asova, Tajgera Vudsa i drugih sportista koji moraju da izdvajaju basnoslovan novac.

