Najbolja teniserka sveta Arina Sabalenka deklasirala je u polufinalu Australijn opena Ukrajinku Elinu Svitolinu.

Ukrajinska teniserka ni ovog puta nije želela da pruži ruku rivalki iz Belorusije, iz razloga koji nemaju apsolutne veze sa sportom.

No, upravo su takve teme dominantne u delu teniske javnosti.

Arina Sabalenka na Australijan openu Foto: William WEST / AFP / Profimedia, DAVID GRAY / AFP / Profimedia

 Vređanju Arine Sabalenke pridružio se i doskorašnji ukrajinski teniser Sergej Stahovski.

Stahovski, koji sada služi u ukrajinskoj vojsci na frontu, pokušao je da bude duhovit na društvenim mrežama. Nekadašnji teniser upotrebio je reč "Buljbašej", koja se u Ukrajini često upotrebljava kao uvreda za Beloruse, koji su poznati po proizvodnji krompira.

"Šta mi radimo kada vidimo "Krompirku"? Tako je, čistimo oružje jer se svega sećamo", napisao je odvratnu poruku bivši sportista.

Sergej Stahovski, Arina Sabalenka
Sergej Stahovski, Arina Sabalenka Foto: Instagram

 On je snimio ekran na početku meča polufinala Australijan openu, uz dodatak kako čisti pušku.

Stahovski nije ostavio velikog traga u tenisu tokom karijere, pošto mu je 31. mesto bilo najveći domet.

Sergej Stahovski Foto: Printskrin/Insatgram, Printskrin/Instagram

Čini se, ipak, da po završetku karijere privlači veću pažnju.

Arina Sabalenka
Arina Sabalenka
Elena Ribakina
Arina Sabalenka

Arina Sabalenka u haljini za Australijan open Izvor: Instagram