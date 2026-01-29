Slušaj vest

Radukanina odluka usledila je nedelju dana nakon eliminacije u drugom kolu Australijan opena, posle koje je izjavila da želi da igra "na drugačiji način".

Dvadesettrogodišnja teniserka raskid sa španskim stručnjakom, nekadašnjim trenerom Rafaela Nadala, potvrdila je u objavi na Instagramu.

"Fransise, hvala ti na vremenu koje smo proveli zajedno. Bio si mi više od trenera i zauvek ću ceniti lepe trenutke koje smo delili na terenu. Iako smo zajednički zaključili da ne treba da nastavimo saradnju, veoma sam zahvalna na svemu što si me naučio", izjavila je Radukanu, a preneo Skaj Sport.

Od senzacionalnog trijumfa na Ju Es Openu 2021. godine, Radukanu je često menjala trenere, uz brojne probleme sa povredama koje su je sprečile da se stabilno učvrsti u vrhu ženskog tenisa. Tokom početka 2025. godine zabeležila je solidne rezultate u privremenoj saradnji sa Markom Pečijem, bivšim trenerom Endija Mareja, da bi u avgustu angažovala Rojga kao dugoročnije rešenje.

Međutim, rezultati tokom saradnje sa Rojgom uglavnom su izostali, pošto Radukanu nije uspela da zabeleži više od dve pobede ni na jednom turniru na kojem je nastupila u tom periodu.

Rojg je tokom većeg dela karijere sarađivao sa Tonijem Nadalom u timu Rafaela Nadala, a kasnije je bio i član stručnog štaba Matea Beretinija.

Radukanu bi naredne nedelje trebalo da nastupi na turniru u Klužu, dok ostaje neizvesno da li je u potpunosti sanirala povrede zbog kojih nije igrala više od dva meseca uoči početka nove sezone.

(Beta)