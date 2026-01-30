Slušaj vest

Pravo ni iz čega nastala je drama tokom polufinalnog meča Australijan opena između Karlosa Alkaraza i Aleksandera Zvereva.

Vodio je Alkaraz sa 2:0 u setovima, Zverev je bio na kolenima, ali se Španac povredio u finišu trećeg seta koji je kasnije Nemac u taj-brejku dobio.

Dok se Alkaraz mučio sa povredom, Zverev je napravio haos i veliki skandal. Kretao se loše Karlitos, usporio je igru maksimalno, te nije igrao poene u predviđenom periodu. To je zasmetalo Saši koji je krenuo da urla na našu Marijanu Veljović koja sudi ovaj meč.

Aleksander Zverev pravi haos tokom meča protiv Karlosa Alkaraza Foto: William WEST / AFP / Profimedia

- Zašto nisi pustila sat? Grčevi su u pitanju, zašto ne krene vreme - vikao je Zverev, na šta mu je Marijana smireno i kulturno odgovorila "da ona ne može da zna da li su u pitanju grčevi ili povreda".

Upravo je taj momenat dodatno iznervirao Zvereva koji je tražio da supervizor dođe na teren i objašnjavao da po pravilima nije dozvoljeno da se traži pomoć lekara za grčeve, a zatim je otišao i do svog boksa gde je na nemačkom jeziku urlao "ovo je sr**e".

Ne propustiteTenisRADUKANU RASKINULA SARADNJU SA ROJGOM POSLE ŠEST MESECI: Bio si mi više od trenera...
Ema Radukanu u Sinsinatiju
TenisSABALENKA KAŽNJENA ZBOG STENJANJA! Sudija joj rekla da to nije normalan zvuk! Pojavio se snimak koji sve otkriva
Arina Sabalenka, Australijan open
TenisNOVAK OTPISAN! Nikada niko nije ovako ponizio Đokovića - ovo su kvote za meč protiv Sinera
Novak Đoković
TenisKAD VIDIM SABALENKU, ODMAH UZIMAM PUŠKU: Ukrajinac na odvratan i sramotan način napao najbolju teniserku na svetu
Arina Sabalenka

 BONUS VIDEO:

Novak oduvao bezobraznog novinara! Izvor: Instagram