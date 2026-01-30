Slušaj vest

Vodio je Alkaraz sa 2:0 u setovima, Zverev je bio na kolenima, ali se Španac povredio u finišu trećeg seta koji je kasnije Nemac u taj-brejku dobio.

Dok se Alkaraz mučio sa povredom, Zverev je napravio haos i veliki skandal. Kretao se loše Karlitos, usporio je igru maksimalno, te nije igrao poene u predviđenom periodu. To je zasmetalo Saši koji je krenuo da urla na našu Marijanu Veljović koja sudi ovaj meč.

Aleksander Zverev pravi haos tokom meča protiv Karlosa Alcaraza

- Zašto nisi pustila sat? Grčevi su u pitanju, zašto ne krene vreme - vikao je Zverev, na šta mu je Marijana smireno i kulturno odgovorila "da ona ne može da zna da li su u pitanju grčevi ili povreda".

Upravo je taj momenat dodatno iznervirao Zvereva koji je tražio da supervizor dođe na teren i objašnjavao da po pravilima nije dozvoljeno da se traži pomoć lekara za grčeve, a zatim je otišao i do svog boksa gde je na nemačkom jeziku urlao "ovo je sr**e".

