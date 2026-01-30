Karlos Alkaraz našao se na velikim mukama tokom meča protiv Aleksandera Zvereva.
NIJE MU LAKO
"POVRATIO SAM! DA LI DA UZMEM NEŠTO...?!" Epske muke Karlosa Alkaraza: Prizor koji je zaprepastio sve - Španac PATI na terenu! (VIDEO)
Kroz epske muke prolazio je Karlos Alkaraz tokom polufinalnog meča Australijan opena protiv Aleksandera Zvereva.
Sve je krenulo u finišu trećeg seta pri vođstvu Alkaraza od 2:0 u setovima, a nastavilo se u ostatku meča.
Karlos Alkaraz protiv Aleksandera Zvereva Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia
Kada je sve počelo? U sedmom gemu trećeg seta, pri rezultatu 3:3, Alkaraz je poručio svom timu da je povratio, a u jednom momentu je rekao i da ne zna da li nešto da popije.
Pogledajte kako je to izgledalo:
Borio se Alkaraz koliko god je mogao, osvojio je i neke neverovatne poene protiv Zvereva, ali su muke kroz koje je prošao ipak ono što je obeležilo ovaj meč.
