Slušaj vest

- Nisam se godinama kladila, ali jutros me nešto nateralo da svratim i upaltim 1.000 dinara na Novaka Đokovića. Nole je čudo, a ja u čuda verujem i mislim da on može da pobedi Sinera. Naći će on neku taktiku da doskoči svetskom broju 1. Ako i ne uspe, nije mi žao da bacim 1.000 dinara na Noleta - kaže jedna gospođa koja se jutros kladila da će Nole da pobedi Sinera u kladionici Mocart.

I nije ona jedina. Tek što se ona sklonila sa šaltera jedan stariji gospodin se kod radnice u kladionici raspitivao kako da uplati 1.000 dinara na Novaka Đokovića.

- Kako to ide, kladio bih se na Noleta - upitao je on.

1/6 Vidi galeriju Problemi sa žuljevima na stopalu Novaka Đokovića na meču protiv Musetija Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Printscreen

Kada mu je radnica objasnila da je kvota na Novaka Đokovića 10, i da ako želi treba da uplati "dvojku" bez kolebanja je odgovorio: "Hiljadu dinara na dvojku".

Kvota da će Novak Đoković da pobedi Janika Sinera iznosi ravno 10, dok tek u pojedinim svetskim kladionicama ona dolazi do 9. Sa druge strane, na Janika Sinera je samo 1.08, što govori da su mnogi ubeđeni da je Italijan "već prošao u finale".

Ovo će biti inače 11. međusobni duel Novaka Đokovića i Janika Sinera, a za sada Italijan vodi 6:4. Interesantno je da je Siner dobio pet poslednjih mečeva, dok su uglavnom igrali u završnicama mečeva.

1/22 Vidi galeriju Janik Siner Foto: Sydney Low/CSM / Shutterstock Editorial / Profimedia