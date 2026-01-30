Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Naime, povrede kod tenisera na Australijan Openu imaju kontinuirani negativni uticaj na njegove mečeve, gde prvi Slem beleži jednu od najviših stopa predaja i povreda tokom meča među četiri najvažnija turnira sezone. Do sada su povrede uticale na to da dobijemo iznenađujuće učesnike polufinalala i finala, velike promene na rang-listi početkom sezone – i posledično dovodile do zahteva od strana igrača za reforme rasporeda, skraćenje noćnih termina mečeva, korišćenja krovova i uvođenje pravila vezanih za vrućinu. Specifičnije, u finalu 2014. godine su direktno uticale na ishod borbe za titulu, ubrzavale završetak karijera (kod Mareja i Nadala)…

Tokom 90-ih godina prošlog veka, povrede čiji su uzrok bivale ekstremne vrućine su dovodile do toga da su se igrači često suočavali sa grčevima, dehidratacijom i toplotnim iscrpljenjem, što je uticalo na predaje mečeva pre početka i tokom njih. Već tada je značajan broj povlačenja i predaja postao deo identiteta Australijan opena kao Grend slema koji predstavlja veliki fizički izazov.

1/4 Vidi galeriju Karlos Alkaraz protiv Aleksandera Zvereva Foto: William WEST / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Tokom prve decenije 21. veka domaći ljubitelji tenisa pamte 2006. godinu, u kojoj jue Lejton “Rasti” Hjuit ušao u turnir kao jedan od favorita, ali su ga problem sa člankom sprečili da opravda ta očekivanja. Uz njega, “baksuzan” je bio i Endi Rodik – suočivši se u više navrata sa raznim fizičkim komplikacijama, uključujući povrede ramena i trbušnih mišića. Tada igrači i njihovi sve brojniji stručni timovi posvećuju posebnu pažnju ograničenju opterećenja igrača na treninzima i oporavku posle mečeva – što u Melburnu, što i na ostalim Slemovima.

Na samom početku “prvoj petoletke” druge dekade, u svojoj petoj godini nastupa na Melburn Parku, Novak Đoković je 2010. godine predao četvrtfinale Endiju Rodiku zbog težine pri disanju koja je usledila zbog velikih toplota i sparina – a što kasnije dovodi do reformi turnirskih pravila i uvođenje i unapređenje Politike ekstremnih vrućina. Za jedinu titulu na Australijan Openu trostruki osvajač Grend Slem trofeja Sten Vavrinka mogao bi da “zahvali” povredi leđa Rafaela Nadala tokom finalnog meča. U tim godinama tada najveća nada australijskog tenisa Nik Kirijos je često imao povrede ručnog zgloba, ramena i kolena – zbog kojih u singlu nije ostvario ni jedan važniji uspeh ovde. Povreda kuka je Endiju Mareju upropastila najavljeni poslednji nastup pred ovdašnjom publikom 2019. godine.

Ipak, bilo je onih koji su uprkos jedinstvenim fizičkim izazovima ostvarivali neverovatne sportske podvige – kao Serena Vilijams koja je 2017. osvojila turnir u drugom stanju. Novak Đoković je u “osvetničkom” osvajanju Australijan Opena 2023. (godinu dana posle proterivanja iz Australije u periodu pandemije virusa Kovid 19) od početka turnira “vukao” bolnu rupturu butnog mišića, provodio trećinu vremena više na raznim tretmanima nego na treninzima – i konačno u finalu nadigrao Cicipasa u 3 seta za epsku 10. titulu u Melburnu.

Protiv povrede 2022. nije mogao ni Federer, već načet protekle sezone – pa je Melburn u celosti propustio zbog brige da će se stanje pogoršati, a iste godine je favorit Naomi Osaka morala da preda meč usled povrede stomačnih mišića – što je (uz ostale slučajnosti tog tipa) olakšalo posao Australijanki Barti da prvi i poslednji put u karijeri osvoji “Sunčani slem” i uskoro se penzioniše sa mesta svetske igračice broj 1. Godinu dana kasnije, australijska priča Rafe Nadala je okončana usled povrede kuka i udaljila ga sa terena tokom većeg dela te sezone; ponovo nismo viđali Kirijosa ni te ni naredne 2024. godine, a do polufinalnog poraza od Sinera Novak Đoković je mučio muku sa povredom ručnog zgloba – između ostalih povlačenja i predaja koje su uticale na to ko će nastupiti u polufinalima takmičenja u skoro svim konkurencijama. Svež u sećanju nam je meč četvrtfinala Đoković – Alkaraz iz 2025, kada Novak – i pored rupture tog nesrećnog butnog mišića – pobeđuje Alkaraza u četiri seta, ali je primoran da preda polufinale Zverevu posle prvog seta – jer je bilo nemoguće da osvoji naredna tri seta i izazove Sinera na revanš posle poraza u polufinalu 2024.

Janik Siner se pre nekoliko dana protiv Špicirija i grčeva u nogama i rukama provukao upravo zahvaljujući legatu igračkih muka iz prethodnih decenija – “pravovremenom” aktivacijom Pravilnika o toplotama – a samo je herkulovski trud posle izdržanih bolova i muka usled povrede iz sredine trećeg seta borbe protiv Saše Zvereva doneo Karlosu Alkarazu toliko željeno prvo finale u izazovnom Melburnu.

Da li će biti i fizički spreman za to da postane najmlađi teniser u istoriji koji je uspeo da zaokruži karijerni Slem u nedelju – i protiv kog suparnika – ostaje da se vidi…