Gazio je Karlos ka finalu, vodio sa 2:0 u setovima i dominirao na terenu, a onda je doživeo veliki peh. Španac je sredinom trećeg seta doživeo povredu butnog mišića, koja mu je zadavala ozbiljne probleme. Jedva se kretao po terenu, pa je bio prinuđen da zatraži i medicinski tajm-aut. Zverev je iskoristio priliku, uveo set u taj-brejk i nakon toga smanjio zaostatak. Iako je bilo evidentno da trpi velike bolove, Alkaraz nije želeo da se preda. Borio se kao lav u trećem setu. Na jednoj nozi osvajao servis gemove, izborio taj-brejk, ali nije uspeo da napravi čudo. Zverev je odlično servirao u ključnim momentima i posle više od četiri sata igre stigao do izjednačenja. Imao je Zverev brejk prednosti i u odlučujućem petom setu, pri rezultatu 5:4 servirao je za pobedu, ali je Karlos uspeo da napravi brejk i nakon toga u potpunosti slomi rivala.

Karlos Alkaraz protiv Aleksandera Zvereva

Nakon meča otkrio je "vera u sebe" odlučila pobednika.

"Verovao sam i zahvaljujući vama sam uspeo da ostvarim ovu veliku pobedu!", istakao je u razgovoru sa Džimom Kurijerom Karlos i zahvalio se publici na neverovatnoj podršci.

Sada je na korak od toga da postane najmlađi osvajač Karijernog slema u istoriji tenisa.

"Hvala što si stavio toliko pritiska na mene sada!", šalio se Alkaraz sa Kurijerom na spomen Karijernog slema.

"Veoma sam radostan što ću igrati prvo finale ovde. Jurio sam ovu šansu da se borim za titulu. Mislim da nivo moje igre raste. Ne bih ostao ovde do ovog momenta da nije bilo publike. Vi ste me vratili u meč, u svakom poenu, zaista je bilo ludo. Zaista sam zahvalan, za čitav turnir, nadam se da ćete me u nedelju i dalje podržavati. Ja sam u glavi od sada posvećen oporavku, i valjda se vidimo se u nedelju", zaključio je Alkaraz.

Postavlja se pitanje u kakvom stanju će biti Karlos u nedelju?

"Nema sumnje da će biti teško, jer je ovaj meč trajao oko pet i po sati. Uspeo sam nekako da pronađem način da ga preokrenem i zbog toga sam jako srećan. Presrećan sam zbog ove pobede. Naravno, razmišljam i o meču u nedelju, protiv koga god da budem igrao biće to sjajan meč. Obećavam da ću dati sve od sebe da dobijem taj meč, jer smo naporno radili moj tim i ja da bi se našli u toj poziciji.", poručio je Alkaraz.