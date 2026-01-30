Slušaj vest

Specijalni izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Izašao je pred medije Saša Zverev dosta brzo posle meča – a sve prisutne su ovom prilikom iznenadili i povremeni osmesi…

“Ovo je bio neverovatno težak meč za mene, ali nisam imao više trunčicu energije u meni. Ovo je jedna od najvećih teniskih bitaka u Australiji – i sve ostalo nije važno!” ističe on.

U komentar na sporne situacije kada je Alkaraz dobio tretman prvi put, Nemac kaže: “Alkaraz je imao grčeve, dobio je za to tajm-aut ali pravila nalažu drugačije. Nije na meni da o tome odlučujem, ali…”

Polufinale Australijan opena, Alkaraz - Zverev Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia

“Propustio sam prilike u drugom setu, za tim žalim – jer bih možda mogao drugačije da vodim igru u ostatku meča, ako bi ga već sustigli grčevi u nastavku”, kaže Zverev, i nastavlja:

“U petom setu sam se borio za goli život, bio sam iznuren – pa nemam previše žala za propuštenim. Iznuren sam, nemam snage ni za emocije – I iako sam razočaran porazom, ponosan sam na trud koji sam uložio. Nadam se uspešnom oporavku za ostatak sezone…”, prenosi on.

“Bio sam previše oprezan u trećem setu, bojeći se da ne izgubim tada – ali sam ostatak meča odigrao mnogo slobodnije. To bih zamerio sebi takođe”, dodaje Nemac prethodnim komentarima na svoju igru i ovaj.

Aleksander Zverev pravi haos tokom meča protiv Karlosa Alkaraza Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Da li je imao na umu odlične rezultate Španca u mečevima u 5 setova?

“Ništa mi nije značilo to što Alkaraz ima odličan skor u mečevima na 5 setova, jer ni moj nije loš. Znam da je on neverovatno spreman i kako je preokrenuo meč protiv Alkaraza, ali nisam mislio o tome kad sam servirao za meč na 5:4 u petom. Možda sam mogao da mu dam manje vremena za oporavak, da sam brže osvajao moje gemove – ali se ispostavilo da je to bilo nemoguće danas”, zaključuje iznenađujuće sabrani Zverev posle jednog od najbolnijih poraza u karijeri.

