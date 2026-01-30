Slušaj vest

Karlos Alkaraz prvi put u karijeri izborio je plasman u finale Australijan opena, pošto je posle gotovo pet i po sati borbe savladao Aleksandra Zvereva sa 3:2 u setovima.

Polufinale Australijan opena, Alkaraz - Zverev

Ovo je bio jedan od najdužih mečeva u istoriji Grend Slemova, a svakako najduže na Australijan Openu (5 sati 27 minuta), u kome je igrač pod povredom koja je nastala u trenutku meča u kom je očekivano trebao da ga privede kraju (2:0 u setovima, 3:2 u gemovima) uspeo da po prvi put ovde pobedi prošlogodišnjeg finalistu turnira za svoj prvi plasman u samu završnicu. Do tada je meč trajao 2 sata i 25 minuta, a zatim kroz Alkarazovu tenisku „Scilu i Haribdu“ potrajao još više od 3 sata.

Dakle, Alkaraz je odigrao još jedan ceo meč pod povredom – da bi ga na kraju dobio!

Zanimljivo je da Saša Zverev, koji je od tog momenta ne tako uverljivo preuzeo inicijativu i izjednačio u setovima došao do prilike da na 5:3 u petom setu servira za pobedu, ali je tada odigrao jedan od „najskučenijih“ gemova, dok je Alkaraz dirigovao publikom i herojski stigao do prednosti, a zatim i prvi u ovakvom meču do meč-lopte koju odmah koristi. Drugim rečima, Alkaraz se, kao i u finalu Rolan Garosa, vratio iz (ovoga puta nešto manjeg) ponora poraza za veličanstveni trijumf koji ga stavlja na korak do jedinstvenog teniskog rekorda kao najmlađeg osvajača Karijernog slema u istoriji tenisa.

Svaka čast Karlitos, ovo je zaista čudo vredno svakog poštovanja!

Kurir sport/Vuk Brajović