Zanimljiva scena viđena je neposredno pred početak polufinalnog okršaja između Novaka Đokovića i Janika Sinera.

Polufinalni meč između Karlosa Alkaraza i Aleksandra Zvereva trajao je čak pet i po sati, pa je susret između Đokovića i Sinera sa dva sata zakašnjenja.

Polufinale Australijan opena, Alkaraz - Zverev Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia

Alkaraz je posle neviđene drame izborio plasman u finale Australijan opena, a među prvima mu je čestitao upravo Novak.

Dok je u teretani vozio bicikl, Đoković mu je prišao i srdačno čestitao na velikom podvigu. Nakon kratkog razgovora sa Špancem, pozdravio se i sa članovima njegovog tima i otišao da se sprema za izlazak na teren.

Njegov gest oduševio je Karlosa, što se jasno moglo videti po reakciji.

Novak Đoković čestita Karlosu Alkarazu Izvor: Eurosport

