Gazio je Karlos ka finalu, vodio sa 2:0 u setovima i dominirao na terenu, a onda je doživeo neverovatan peh. Žalio se na grčeve, bol u butnom mišiću, jedva se kretao po terenu, pa je morao da zatraži i medicinski tajm-aut. Delovalo je da neće izdržati do kraja, da će biti prinuđen da preda meč, ali uspeo je nekako da se izbori sa problemimima, napravi preokret u petom setu i izbori plasman u svoje prvo finale u Melburnu.