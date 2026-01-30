TAJNI NAPITAK VRATIO U ŽIVOT ALKARAZA! Jedva je hodao po terenu, a onda je popio ovo i preporodio se! Ukus je odvratan - ali pravi čuda!
Pravo čudo napravio je Karlos Alkaraz u polufinalu ovogodišnjeg Australijan opena.
Španac je izborio plasman u veliko finale pošto je posle pet i po sati borbe savladao Nemca Aleksandra Zvereva sa 3:2 u setovima.
Gazio je Karlos ka finalu, vodio sa 2:0 u setovima i dominirao na terenu, a onda je doživeo neverovatan peh. Žalio se na grčeve, bol u butnom mišiću, jedva se kretao po terenu, pa je morao da zatraži i medicinski tajm-aut. Delovalo je da neće izdržati do kraja, da će biti prinuđen da preda meč, ali uspeo je nekako da se izbori sa problemimima, napravi preokret u petom setu i izbori plasman u svoje prvo finale u Melburnu.
Posle meča Barbara Šet, bivša teniserka i komentatorka Eurosporta, otkrila je koji "tajni napitak" je pomogao Alkarazu da prevaziđe krizu.
Navodno, Španac je tokom pauze pio sok od kiselih krastavaca.
Inače, postoje neke studije koje su pokazale da sok od fermetisanih kiselih krastavaca može da deluje dobro za smanjenje grčeva u nogama i kod iscrpljenosti. Brojni sportisti tvrde da su nakon uzimanja soka od fermentisanih krastavčića osetili značajno poboljšanje, u smislu smanjenja grčeva.
Alkarazu je očito pomoglo, pošto se u odlučujućem petom setu ponovo sjajno kretao po terenu.