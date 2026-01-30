NOVAK ĐOKOVIĆ POVRAĆAO NA TERENU! MUČNE SCENE U MELBURNU: Srbin prošao kroz pravu dramu, pa osvojio set!
Novak Đoković i Janik Siner trenutno igraju polufinale Australijen opena, a trenutno je 1:1 u setovima.
Posle bledog otvaranja i slabije igre u prvom setu, srpski as je u nastavku podigao nivo tenisa. U drugom setu zaigrao je daleko agresivnije i sigurnije, a brejk u četvrtom gemu bio je prelomni trenutak koji je potpuno okrenuo tok seta.
Đoković prikazuje vrhunsku igru i kontroliše razmene, iako je očigledno da vodi tešku borbu i na fizičkom planu.
Koliko su napori veliki najbolje govori detalj koji kamere nisu zabeležile, u jednom trenutku Novak je, između dva poena, povratio u peškir, što se nije videlo u TV prenosu.
Inače, pobednik ovog meča će u finalu Australijan opena igrati protiv Karlosa Alkaraza.
Španski teniser prvi put u karijeri izborio je plasman u finale Australijan opena, pošto je u meču za pamćenje sa 3:2 u setovima savladao Nemca Aleksandra Zvereva.