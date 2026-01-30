Slušaj vest

Novak Đoković i Janik Siner trenutno igraju polufinale Australijen opena, a trenutno je 1:1 u setovima.

Posle bledog otvaranja i slabije igre u prvom setu, srpski as je u nastavku podigao nivo tenisa. U drugom setu zaigrao je daleko agresivnije i sigurnije, a brejk u četvrtom gemu bio je prelomni trenutak koji je potpuno okrenuo tok seta.

Đoković prikazuje vrhunsku igru i kontroliše razmene, iako je očigledno da vodi tešku borbu i na fizičkom planu.

Koliko su napori veliki najbolje govori detalj koji kamere nisu zabeležile, u jednom trenutku Novak je, između dva poena, povratio u peškir, što se nije videlo u TV prenosu.

Inače, pobednik ovog meča će u finalu Australijan opena igrati protiv Karlosa Alkaraza.

Španski teniser prvi put u karijeri izborio je plasman u finale Australijan opena, pošto je u meču za pamćenje sa 3:2 u setovima savladao Nemca Aleksandra Zvereva.