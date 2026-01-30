Slušaj vest

Najbolji teniser ikada Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena, pošto je u spekutakularom polufinalnom susretu pobedio Janika Sinera sa 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.

Đoković je posle epske borbe nastavio da sanja svoj san i ima još samo jedan korak da u Australiji stigne do 25. grend slem trofeja u karijeri. Mnogi su ga otpisali pred meč i potcenili su srce šampiona, ali je Novak ponovo pokazao klasu kada je to bilo najpotrebnije.

Nakon meča, srpski teniser je na emotivan način sumirao utiske na terenu i rekao:

- Da budem iskren izgubio sam reči... Ovo sve proživljavam mnogo teško. O moj Bože, odakle da počnem... Četiri sata je trajao ovaj meč, svi ste bili tu, podsetilo me je na ono što smo Rafa i ja odigrali u finalu 2012. godine, kada smo igrali šest sati. Mislim da je bio viskok kvalitet tenisa, uvek je tako izazvno kada igram protiv Janika. Hvala vam puno što ste bili ovde i što ste izdržali do kraja. Veliki respekt prema njemu, izuzetan teniser, gurao me je do onoh krajnjih limita i ovo je bilo ludo iskustvo - rekao je Novak na početku svog izlaganja i potom nastavio:

- Neke legende su ostale do dva sata, hvala vam. Ne mogu da vam se dovoljno zahvalim na ovoj fenomenalnoj podršci, neverovatni ste. Volim naš strastven odnos. Večeras je jedno od mojih najboljih večeri u pogledu atmosfere u Melburnu - dodao je Srbin.

Osvrnuo se Novak na meč Alkaraza i Zvereva.

- Gledao sam taj meč, jedva sam čekao da izađem na teren, pokušali smo da izjednačimo taj nivo. Mislim da ste dobili svu vrednost za novac koji str platili za kartu, želim 10 odsto. Bez pregovora. Video sam Alkaraza posle meča, rekao mi je žao mi je sto sam ti odlozio početak meča. Rekao sam mu da sam star čovek i da moram ranije na spavanje. Veselim se da ga vidim za dva dana.

U finalu ga čeka Karlos Alkaraz...

- Osećaj je kao da sam večeras vec osvojio, ali znam da moram za dva dana da igram protiv broja 1 na svetu. Nadam se da ću imati dovoljno goriva da ostanem uz njega, a onda neka Bog odluči pobednika - kazao je Đoković.