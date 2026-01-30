U finalu protiv Alkaraza...
Tenis
EPSKA POBEDA NOVAKA ĐOKOVIĆA! SRBIN SRUŠIO SINERA I ZAKAZAO FINALE SA ALKARAZOM! Pogledajte galeriju sa meča koji će se pamtiti!
Slušaj vest
Srpski teniser Novak Đoković plasirao se u finale Australijan opena, pošto je danas u polufinalu u Melburnu pobedio drugog igrača sveta Italijana Janika Sinera posle pet setova, 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4.
Pogledajte galeriju sa ovog meča:
Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia
