Novak Đoković se trenutno grčevito bori protiv Janika Sinera u polufinalnom meču Australijan opena.

Posle bledog otvaranja i slabije igre u prvom setu, srpski as je u nastavku podigao nivo tenisa. U drugom setu zaigrao je daleko agresivnije i sigurnije, a potom i osvojio drugi set.

Srpski as vodi tešku borbu i na fizičkom planu.

Koliko su napori veliki najbolje govori detalj koji kamere nisu zabeležile, u jednom trenutku Novak je, između dva poena, povratio u peškir, što se nije videlo u TV prenosu.

Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena

A tu nije bio kraj njegovim mukama...

Novak je u jednom momentu rekao timu "Masakrirao sam se" aludirajući na umor, s obzirom da je meč izuzetno naporan.

Ne oseća se Novak dobro, obratio se svom timu i tražio je lekove. Pitali su ga iz boksa da li hoće energetsku čokoladicu, ali je on ipak zatražio tablete. Videćemo kako će Đoković rešiti ovaj problem, pošto ima i problem sa disanjem, a u jednom momentu se i uhvatio za grudi što je zabrinulo njegove navijače.