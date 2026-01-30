ĐOKOVIĆ NE MOŽE DA DOĐE DO VAZDUHA, UHVATIO SE ZA GRUDI, PA TRAŽIO TABLETU! Novak u ogromnim mukama! Ne oseća se dobro, ovo je vrlo zabrinjavajuće! VIDEO
Novak Đoković se trenutno grčevito bori protiv Janika Sinera u polufinalnom meču Australijan opena.
Posle bledog otvaranja i slabije igre u prvom setu, srpski as je u nastavku podigao nivo tenisa. U drugom setu zaigrao je daleko agresivnije i sigurnije, a potom i osvojio drugi set.
Srpski as vodi tešku borbu i na fizičkom planu.
Koliko su napori veliki najbolje govori detalj koji kamere nisu zabeležile, u jednom trenutku Novak je, između dva poena, povratio u peškir, što se nije videlo u TV prenosu.
A tu nije bio kraj njegovim mukama...
Novak je u jednom momentu rekao timu "Masakrirao sam se" aludirajući na umor, s obzirom da je meč izuzetno naporan.
Ne oseća se Novak dobro, obratio se svom timu i tražio je lekove. Pitali su ga iz boksa da li hoće energetsku čokoladicu, ali je on ipak zatražio tablete. Videćemo kako će Đoković rešiti ovaj problem, pošto ima i problem sa disanjem, a u jednom momentu se i uhvatio za grudi što je zabrinulo njegove navijače.