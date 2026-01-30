Koliko su napori veliki najbolje govori detalj koji kamere nisu zabeležile, u jednom trenutku Novak je, između dva poena, povratio u peškir, što se nije videlo u TV prenosu.

Ne oseća se Novak dobro, obratio se svom timu i tražio je lekove. Pitali su ga iz boksa da li hoće energetsku čokoladicu, ali je on ipak zatražio tablete. Videćemo kako će Đoković rešiti ovaj problem, pošto ima i problem sa disanjem, a u jednom momentu se i uhvatio za grudi što je zabrinulo njegove navijače.