Novak Đoković se trenutno grčevito bori protiv Janika Sinera u polufinalnom meču Australijan opena.
Tenis
ZABRINJAVAJUĆE FOTOGRAFIJE! NOVAKU NIKADA NIJE BILO OVAKO LOŠE! Pogledajte kako se Novak muči - ove dramatične slike sve otkrivaju!
Slušaj vest
Koliko su napori veliki najbolje govori detalj koji kamere nisu zabeležile, u jednom trenutku Novak je, između dva poena, povratio u peškir, što se nije videlo u TV prenosu.
Ne oseća se Novak dobro, obratio se svom timu i tražio je lekove. Pitali su ga iz boksa da li hoće energetsku čokoladicu, ali je on ipak zatražio tablete. Videćemo kako će Đoković rešiti ovaj problem, pošto ima i problem sa disanjem, a u jednom momentu se i uhvatio za grudi što je zabrinulo njegove navijače.
Koliko mu nije dobro na ovom meču najbolje pokazuju sledeće fotografije:
Novak Đoković na meču protiv Sinera Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Reaguj
Komentariši