Novak Đoković i Karlos Alkaraz. Bitka za titulu. Meč koji je vrhunac sporta. Nešto što niko nije mogao da sanja... A, dešava se! Novak u 39. godini igra finale Australijan opena.

Duel za tron biće odigran u nedelju, a početak meča zakazan je za 9.30 časova po srpskom vremenu.

Najbolji svih vremena ponovo je tamo gde se odlučuje o trofeju, spreman za još jednu veliku bitku u Melburnu.

Na putu do slave stoji mu Španac, ali Novak zna kako se osvajaju finala i kako se piše istorija i u ovoj fazi karijere. Nedelja ujutru – vreme je za Novakov napad na titulu!

Sinera je pobedio na impresivan način, sada je vreme da isto učini i sa Alkarazom.