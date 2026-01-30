Slušaj vest

Novak Đoković i Karlos Alkaraz. Bitka za titulu. Meč koji je vrhunac sporta. Nešto što niko nije mogao da sanja... A, dešava se! Novak u 39. godini igra finale Australijan opena.

Duel za tron biće odigran u nedelju, a početak meča zakazan je za 9.30 časova po srpskom vremenu.

Novak Đoković - Janik Siner, polufinale Australijan opena Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia, Izhar KHAN / AFP / Profimedia, Martin KEEP / AFP / Profimedia

Najbolji svih vremena ponovo je tamo gde se odlučuje o trofeju, spreman za još jednu veliku bitku u Melburnu.

Na putu do slave stoji mu Španac, ali Novak zna kako se osvajaju finala i kako se piše istorija i u ovoj fazi karijere. Nedelja ujutru – vreme je za Novakov napad na titulu!

Sinera je pobedio na impresivan način, sada je vreme da isto učini i sa Alkarazom.

