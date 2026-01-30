Đoković je odigrao čudesno i na kraju se potpuno ispraznio...
NOVAK PLAČE KAO KIŠA! Epske scene posle neverovatne pobede nad Sinerom (VIDEO)
Novak Đoković jako emotivno je doživeo kraj meča protiv Janika Sinera. Srpskog asa stigle su ogromne emocije tako da je plakao kao kiša posle epske pobede.
Đoković je igrao neverovatan tenis podsetio je na momente kada je bio apsolutni vladar svetskog tenisa. A, izgleda da je to i dalje. Ma koliko mnogi ne mogu da poveruju u to...
Novak u finalu igra u nedelju od 9.30 časova protiv Karlosa Alkaraza u borbi za 25. gren slem titulu. Podsećamo, Đoković ima punih 38 godina.
