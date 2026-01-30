Slušaj vest

Novak Đoković jako emotivno je doživeo kraj meča protiv Janika Sinera. Srpskog asa stigle su ogromne emocije tako da je plakao kao kiša posle epske pobede.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Đoković je igrao neverovatan tenis podsetio je na momente kada je bio apsolutni vladar svetskog tenisa. A, izgleda da je to i dalje. Ma koliko mnogi ne mogu da poveruju u to...

Novak Đoković slavi pobedu nad Sinerom Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Novak u finalu igra u nedelju od 9.30 časova protiv Karlosa Alkaraza u borbi za 25. gren slem titulu. Podsećamo, Đoković ima punih 38 godina.

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom Izvor: Eurosport